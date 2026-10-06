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Calendario apretado: Nacional posterga para el lunes 19 su trascendente partido contra Deportivo Maldonado por el Torneo Clausura

Los tricolores ajustan los días en los que jugarán, teniendo en cuenta que, tras vencer a Montevideo City Torque, se sumaron a la lucha por el título

6 de octubre de 2026 15:41 hs
Maximiliano Gómez

Maximiliano Gómez

Foto: Dante Fernández/Focouy

La fijación de la undécima fecha del Torneo Clausura de parte de la Mesa Ejecutiva de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) aún no fue oficializada, pero según pudo saber Referí este martes, se confirmó que Nacional volverá a salir a la cancha en el Gran Parque Central un lunes en el partido trascendente ante Deportivo Maldonado.

El equipo tricolor recibirá a los fernandinos el próximo 19 de octubre en un enfrentamiento crucial para sus aspiraciones en el campeonato local.

La programación responde a la exigencia del calendario, ya que el conjunto albo deberá afrontar previamente, el jueves 15 de octubre, su compromiso de la segunda fase de la Copa AUF Uruguay frente a Rentistas.

Nacional repetirá fórmula en un lunes

De esta manera, Nacional repetirá la fórmula del inicio de esta semana para dar cumplimiento a su calendario oficial.

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Tal como sucedió este pasado lunes, cuando los dirigidos por Daniel Carreño se impusieron con solidez por 2-0 ante Montevideo City Torque en La Blanqueada con goles de Tomás Viera y Maximiliano Gómez, la postergación de la jornada liguera busca dar un margen adecuado de descanso tras la competencia de Copa AUF Uruguay.

El triunfo ante el conjunto celeste resultó determinante para las pretensiones de Nacional, permitiéndole acortar distancias en la tabla de posiciones y meterse de lleno en la pelea por el título del Torneo Clausura.

Ahora, con el objetivo de mantener la racha ganadora y no ceder terreno tanto en el certamen corto como en la Tabla Anual, el albo se prepara para otra seguidilla de alta exigencia: primero enfrentará a Central Español este domingo en el Estadio Centenario por la décima fecha del certamen, luego disputará la eliminación directa el jueves 15 ante Rentistas y, apenas cuatro días después, la dura prueba frente a Deportivo Madonado.

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