La prensa india habló del "misterio de las medias rosadas" de Uruguay en el amistoso que terminó en goleada de los de Diego Forlán

La presentación de la selección uruguaya en Calcuta ante India dejó una marca que fue mucho más allá del resultado deportivo. Durante el choque internacional, un detalle en la indumentaria de la celeste captó la atención inmediata de la transmisión de televisión y de los portales deportivos asiáticos: el plantel charrúa salió al campo de juego luciendo llamativas medias rosadas con la camiseta tradicional.

En India, el gesto rompió la rutina habitual y generó una ola de curiosidad instantánea. Medios locales como ABP Live no tardaron en dedicarle espacio al "misterio de las medias rosadas", explicando a los espectadores por qué un equipo de la trayectoria y tradición de Uruguay combinaba su clásica indumentaria con este accesorio.

Los periodistas indios destacaron que el encuentro adquirió rápidamente un valor simbólico que trascendió la cancha, convirtiendo el partido en un foco de conversación sobre concientización a nivel global.

La repercusión no se limitó al país anfitrión. Cadenas como ESPN Latinoamérica y medios regionales como RPP de Perú destacaron la medida como un ejemplo de cómo una federación sudamericana puede aprovechar la ventana FIFA y su visibilidad internacional para impulsar causas de salud pública.

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Detrás de la llamativa vestimenta existía una poderosa razón sanitaria. La Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), en conjunto con el Ministerio de Salud Pública y la Comisión Honoraria de Lucha contra el Cáncer, enmarcó esta acción en la campaña "ONCE", lanzada en el marco del mes de concientización sobre el cáncer de mama (Octubre Rosa), y así jugó por primera vez en toda su historia.

El concepto principal de la iniciativa se basó en una analogía directa: vincular a los 11 futbolistas en cancha con la impactante estadística de que 1 de cada 11 mujeres en Uruguay puede desarrollar esta enfermedad a lo largo de su vida.

Además, en la parte posterior de las medias se estampó el clásico lazo rosa. Así, en plena gira asiática, Uruguay no solo jugó al fútbol, sino que logró que Calcuta y el mundo hablaran de prevención.