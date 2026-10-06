Las razones que ponen en duda la presencia de Ronald Araujo con Liverpool el domingo ante Manchester City en el regreso de la Premier League

El zaguero uruguayo Ronald Araujo encendió las alarmas en Liverpool de cara al trascendental enfrentamiento del próximo domingo 11 de octubre frente a Manchester City en el regreso de la Premier League. Aunque el futbolista de 27 años no padece ninguna dolencia física y tuvo descanso este martes ante India en el último compromiso de la selección uruguaya ante India, su presencia en la oncena titular se encuentra en seria duda debido al extremo desgaste logístico y los viajes que afronta durante la presente fecha FIFA bajo el mando de Diego Forlán.

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La selección uruguaya se encuentra inmersa en una exigente gira por Asia que abarcó compromisos en Japón -donde cayeron 3-1 con 68 minutos en cancha del defensor-, Corea del Sur, al que golearon 4-1, y el partido en Calcuta, contra India de este martes.

Vuelos interminables para Ronald Araujo En total, Ronald Araujo sumará un recorrido superior a los 27.000 kilómetros entre viajes de ida y vuelta antes de poder reincorporarse a la Premier League con Liverpool.

A la extenuante acumulación de horas de vuelo se le suman los continuos cambios de huso horario y el ajustado margen de recuperación, ya que el duelo en territorio indio se disputó a tan solo cinco días del reinicio de la liga inglesa.