El zaguero uruguayo Ronald Araujo encendió las alarmas en Liverpool de cara al trascendental enfrentamiento del próximo domingo 11 de octubre frente a Manchester City en el regreso de la Premier League. Aunque el futbolista de 27 años no padece ninguna dolencia física y tuvo descanso este martes ante India en el último compromiso de la selección uruguaya ante India, su presencia en la oncena titular se encuentra en seria duda debido al extremo desgaste logístico y los viajes que afronta durante la presente fecha FIFA bajo el mando de Diego Forlán.
Las razones que ponen en duda la presencia de Ronald Araujo con Liverpool el domingo ante Manchester City en el regreso de la Premier League
El zaguero de los reds, quien terminó la gira con la selección uruguaya, está complicado para poder jugar contra el equipo que comanda en la cancha Erling Haaland