La selección uruguaya de beach handball sub 17 logró el viernes de la semana una conquista enorme y de un valor histórico maravilloso: ganar la medalla de oro de los Juegos Olímpicos de la Juventud que se disputaron en Dakar. Tras retornar a Uruguay, este jueves retomaron los entrenamientos con la mira puesta en un nuevo objetivo deportivo. Sin embargo, hay complicaciones económicas para que varias de las campeonas puedan viajar.

El deporte es así. No da tregua. Y los recursos que disponen las autoridades del deporte uruguayo son insuficientes ante una demanda deportiva cada vez más creciente y significativa.

El jueves, la Federación Uruguaya de Handball dio a conocer la lista de convocadas para una selección sub 18 que deberá viajar para disputar el Campeonato Sur y Centroamericano de beach handball en Punta Rocas, Lima, del 2 al 5 de diciembre.

El torneo otorgará plazas para el Mundial U19 a disputarse en el año 2027.

Julia Rotundo, la hija del exfutbolista Nicolás Rotundo, determinante en el oro de la selección uruguaya de beach handball; ¿Cómo la siguió su familia?

Uruguay en los Juegos Olímpicos de la Juventud de Dakar 2026: ¡Uruguay ganó la medalla de oro de beach handball!

Las deportistas convocados fueron las goleras Valentina Champret e Iavana Viñas y las jugadoras de campo Florencia Benítez, Julia Rotundo, Julietta Villar, Melina Pérez, Joaquina Testorelli, Serena Epherre, Fiorella Olmos y Josefina Henaise.

El entrenador será Santiago "Tato" Sagasti que en Dakar fue ayudante técnico de Francisco Gallo.

Del plantel de 10 jugadoras no figuran las campeonas olímpicas Clara Fajardo ni Josefina Odera, tomando sus lugares Olmos y Henaise.

Ambas integraron el plantel que en el Mundial sub 17 de Túnez 2025 ocupó el quinto lugar ganándole al campeón España y a Francia, en duelo por el quinto puesto.

Olmos fue la goleadora de Uruguay con 94 puntos y Henaise elegida como la mejor armadora del torneo. Se perdieron los Juegos porque la organización del torneo definió que las deportistas que cumplieran años (18) antes del día de la ceremonia de clausura no estaban habilitadas a disputar el evento.

El problema ahora es que las jugadoras deben absorber todos los costos para jugar este nuevo torneo, tal como vienen haciendo en sus últimas participaciones internacionales.

Esta generación viajó a Iquique en 2024 para el Sur y Centroamericano sub 17 y para el Mundial de Túnez, costeándose todos los gastos.

Para los Juegos Olímpicos de Dakar esa realidad cambió y fueron con todos los gastos pagos, salvo los equipos de competición. Eso lo pagaron las jugadoras con el aporte de sus familias. Y con esa indumentaria le dieron a Uruguay una medalla de oro histórica.

Esta realidad es idéntica en mayores, tanto en mujeres como en hombres.

Las mujeres jugaron este año el Mundial de Croacia y como no se clasificaron en el Sur y Centroamericano de Rosario en febrero, tuvieron que jugar un repechaje en Lima en abril, mientras que en junio se fueron al Mundial. Fue un año económicamente demoledor.

Los padres de las jugadoras organizaron una reunión para interiorizarse de la situación y más de uno manifestó que la familia no estaba en condiciones de volver a costear los gastos del viaje.

El problema es que a los torneos de playa se suman viajes recientes a torneos de sala.

En julio de este año, Champret, Olmos, Benítez, Henaise, Pérez, Epherre, Testorelli, Villar y Viñas, es decir nueve de las diez seleccionadas para este nuevo torneo de beach, jugaron el Mundial sub 18 de Rumania, lo que representó un desembolso muy grande de dinero para las familias. En noviembre de 2025, además, habían logrado la clasificación en Asunción, también pagando los gastos.

Los padres de las jugadoras trasladarán esta inquietud a las autoridades del deporte uruguayo para saber si es posible obtener algunos recursos para costear este nuevo viaje donde ocho campeonas olímpicas volverán a defender los colores de Uruguay.