Cuando el 29 de noviembre de 1947 treinta y tres países levantaron la mano en la Asamblea General de las Naciones Unidas para aprobar el Plan de Partición de Palestina, la diplomacia mundial tenía los ojos puestos en las grandes potencias que salían de la Segunda Guerra Mundial.

Sin embargo, en el centro de aquella discusión, llevando la voz cantante de un bloque latinoamericano que resultaría clave, había un uruguayo nacido en San José con una trayectoria tan diversa como plural: Enrique Rodríguez Fabregat .

Antes de codearse con David Ben-Gurión o de recorrer los kibutz bajo el sol de Medio Oriente, Rodríguez Fabregat había aprendido a mirar el mundo desde el aula y la redacción. Egresado como maestro, su vocación pedagógica y cultural nunca fue un mero antecedente curricular, sino el lente con el que interpretó la política , tal como dijo alguna vez Julio María Sanguinetti al destacar su oratoria y escritura .

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En el Uruguay batllista de los años veinte, junto a Carlos Vaz Ferreira, soñó con los parques escolares para sacar a los niños del encierro urbano y acercarlos a la naturaleza. En 1927, ya como ministro de Instrucción Pública , dejó estampada su firma en la Tabla de los Derechos del Niño –que luego corredactaría junto a la poeta chilena Gabriela Mistral, sentando bases para la futura creación de Unicef–. También impulsó la Casa del Arte, institución antecesora del Sodre.

Su pluma y su voz también encontraron cauce permanente en el periodismo. Escribió en diarios de Uruguay, Argentina y decenas de medios de América Latina, y durante décadas fue un analista habitual del acontecer mundial. Fue comentarista internacional de la cadena estadounidense NBC durante la segunda guerra mundial y tuvo un espacio semanal denominado “panorama internacional” en radio Carve, tal como recordó Tomás Friedmann.

Pero la historia uruguaya del siglo XX no estuvo exenta de quiebres, y su vida tampoco. Cuando Gabriel Terra dio el golpe de Estado en marzo de 1933, Rodríguez Fabregat no dudó en qué vereda pararse y la defensa de las instituciones le costó el exilio.

Por eso, cuando en 1947 el gobierno de Tomás Berreta lo designó embajador ante la recién creada ONU y le tocó integrar la Comisión Especial para Palestina (UNSCOP) –donde colaboraron con él Oscar Secco Ellauri y Edmundo Sisto–, Rodríguez Fabregat no actuó como un burócrata más.

Era una época en que Uruguay aún no contaba con un servicio diplomático profesionalizado ni canales formales rígidos con la Cancillería, pero su perfil fue el de un hombre político y de convicciones que operó en un tablero complejo.

Dentro de aquella comisión de once países, mientras delegaciones como India, Irán y Yugoslavia empujaban la idea de un Estado federal único, Rodríguez Fabregat y el embajador guatemalteco Jorge García Granados formaron un tándem tenaz para inclinar la balanza hacia la partición en dos Estados soberanos.

Su primera batalla interna fue lograr que la UNSCOP no se limitara a mirar mapas en Nueva York o a visitar Jerusalén: insistió en viajar a los campos de desplazados en Alemania y Austria para mirar a los ojos a los sobrevivientes del Holocausto.

En sus memorias describiría el recorrido por aquellas “vías dolorosas”, campos y hospitales como “descender a los círculos del infierno”, así como calificaría su misión en una Palestina convulsionada por amenazas y atentados como “trabajar en la sombra de la horca”. Aquella experiencia terminó de convencer a los delegados indecisos y permitió redactar el informe mayoritario de siete votos a favor de la partición.

Luego vendría el pulso más duro en los pasillos y el plenario de Lake Success, la sede provisional de la ONU en Nueva York. Para aprobar la Resolución 181 se necesitaba una mayoría especial de dos tercios y los números estaban al límite. Allí, la oratoria de Rodríguez Fabregat fue decisiva.

“Mi país, Uruguay, vota a favor del establecimiento de un Estado judío, como reparación moral a un pueblo perseguido a lo largo de la historia, y porque creemos en el principio de la autodeterminación”, afirmó ante la Asamblea General, dejando en claro al mismo tiempo la piedra angular de la postura histórica uruguaya: “Y también los palestinos merecen tener su Estado para convivir en paz con un Estado judío”.

Con el respaldo de su argumentación se alinearon buena parte de las delegaciones latinoamericanas que inclinaron el marcador aquella tarde de noviembre de 1947 en la que finalmente 33 países –Estados Unidos y la URSS entre ellos– aprobaron la solución de los “dos estados”.

Tras esto, Uruguay fue uno de los primeros países en reconocer al nuevo Estado de Israel y establecer relaciones diplomáticas en 1948, convirtiéndose Montevideo en la primera capital de América Latina en albergar una embajada israelí.

A su vez, una calle en Ramat Gan recordaría para siempre el apellido de aquel embajador rioplatense.

Rodríguez Fabregat permaneció al frente de la delegación ante la ONU hasta 1961 y regresó luego a la arena política local. En 1962 fue convocado por Luis Batlle Berres para integrar la lista al Consejo Nacional de Gobierno, protagonizando un recordado discurso en la explanada del Teatro Solís tras ser recibido entre aplausos en la redacción del diario Acción, tal como recuerda Sanguinetti. Años más tarde, en 1971, participó en la fundación del Frente Amplio junto a otros dirigentes de raíz batllista como Zelmar Michelini y Alba Roballo.

El golpe de Estado de 1973 volvió a empujarlo fuera de fronteras, esta vez hacia Buenos Aires, donde trabajó en la agencia Prensa Latina antes de regresar a Montevideo en el tramo final de su vida para morir en noviembre de 1976.

Décadas después, su figura sigue convocando reconocimientos, como el que le realizó este jueves la embajada de Israel en el cementerio Martinelli, en el que participaron diversas figuras políticas, aunque la oratoria –a cargo de Sanguinetti y Álvaro Delgado– no contó con ningún representante del Frente Amplio dado que la izquierda desistió de intervenir.