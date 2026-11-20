La dirigente del Partido Nacional, Valeria Ripoll , mantuvo un encuentro con el presidente de El Salvador, Nayib Bukele , en este país y aseguró que pudo "apreciar los importantes cambios que han logrado" .

La excandidata a vicepresidenta agradeció al presidente centroamericano "por la oportunidad de conocerlo personalmente e intercambiar unas palabras ", escribió en sus redes sociales este viernes.

Ripoll ya había destacado la gestión de Bukele en seguridad , por ejemplo, lo hizo en los días previos en un evento organizado por ese país en su capital, San Salvador.

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Durante su intervención, Ripoll sostuvo que Uruguay, España y El Salvador enfrentan problemas de seguridad con características diferentes, pero que comparten amenazas como el narcotráfico , el crimen organizado, la trata de personas y el tráfico de armas.

Gracias al presidente @nayibbukele por la oportunidad de conocerlo personalmente e intercambiar unas palabras. Agradezco su hospitalidad y la de su equipo, que nos permitió acercarnos a la realidad de El Salvador y apreciar los importantes cambios que han logrado. pic.twitter.com/A75AbHKlqJ — Valeria Ripoll (@Valeriaripoll3) November 20, 2026

"No importa de qué ideología o a qué partido pertenece el dirigente político de un país que encontró soluciones a un problema tan trascendente en la vida de las personas como es la seguridad", dijo quien fuera candidata a vice en el último balotaje en el evento.

"No es necesario definir a Bukele si es de izquierda o de derecha o a qué corriente ideológica pertenece. Lo que hay que analizar de El Salvador es que un liderazgo con las características del presidente Bukele llegó a resolver el principal problema de su pueblo, que era la inseguridad", agregó.

Sin embargo, aclaró que no propone copiar este modelo en Uruguay, sino estudiar qué medidas podrían adaptarse a la realidad nacional. "No vamos a copiar una realidad distinta a la nuestra, porque El Salvador no es igual a Uruguay, no es igual a España. Pero sí tenemos problemas que compartimos", sentenció.

La excandidata también cuestionó a organismos internacionales por sus críticas a El Salvador y los acusó de actuar con criterios diferentes según el país o el conflicto que analizan.

Foto: MARVIN RECINOS / AFP

El presidente Bukele aspira en 2027 a un tercer mandato en medio de la alta popularidad conseguida por su "guerra contra las pandillas", que permitió bajar la violencia y estableció un cuestionado estado de excepción. El dirigente inscribió el jueves su candidatura, tras la reforma constitucional del año pasado que permitió la reelección indefinida.

Su gobierno envió el mes pasado a unos 2.000 militares a Haití tras la desaparición de cuatro técnicos de aviación salvadoreños cerca de Puerto Príncipe, cuyo paradero sigue sin esclarecerse. Los cuatro formaban parte de la Fuerza de Supresión de Pandillas, respaldada por la ONU.

El contingente salvadoreño lanzó ataques contra jefes pandilleros y realizó un acuerdo con Haití que podría ampliar su presencia en el país. "Han estado dándoles una lección a las pandillas de Haití, como se las dimos a las pandillas de acá", afirmó el mandatario.

La oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos pidió esta semana a las fuerzas de seguridad que operan en Haití que prioricen la protección de la población y solo ejerzan la fuerza letal como último recurso.