La dirigente del Partido Nacional y excandidata a la vicepresidencia, Valeria Ripoll , elogió la gestión del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, en materia de seguridad y sostuvo que los países deben dejar de lado las diferencias ideológicas para buscar soluciones frente al avance del crimen organizado.

Ripoll realizó estas declaraciones durante la II Conferencia Internacional sobre Estado y Democracia , celebrada el 16 y 17 de noviembre en San Salvador, organizada por la Vicepresidencia de ese país.

La nacionalista participó el martes en el panel El Estado frente a los nuevos desafíos de seguridad y gobernabilidad, junto al senador blanco Carlos Camy, la exdiputada española Macarena Olona, David Balsa y Pablo Scotellaro.

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Durante su intervención, Ripoll sostuvo que Uruguay, España y El Salvador enfrentan problemas de seguridad con características diferentes, pero que comparten amenazas como el narcotráfico, el crimen organizado, la trata de personas y el tráfico de armas.

En ese contexto, cuestionó que las discusiones entre izquierda y derecha condicionen las respuestas de los gobiernos frente a la inseguridad. "No importa de qué ideología o a qué partido pertenece el dirigente político de un país que encontró soluciones a un problema tan trascendente en la vida de las personas como es la seguridad", afirmó.

Ripoll destacó el liderazgo de Bukele y cuestionó a organismos internacionales

La dirigente nacionalista puso como ejemplo al presidente salvadoreño y aseguró que su gobierno logró resolver el principal problema de seguridad que enfrentaba la población. "No es necesario definir a Bukele si es de izquierda o de derecha o si su partido a qué corriente ideológica pertenece. Lo que hay que analizar de El Salvador es que un liderazgo con las características del presidente Bukele llegó a resolver el principal problema de su pueblo, que era la inseguridad", expresó.

Ripoll también atribuyó a las políticas de seguridad salvadoreñas mejoras en otras áreas, como el turismo, las inversiones, la salud y la educación. "Gracias a eso, todo en el país, todos los indicadores, todo en el Estado ha mejorado", aseguró.

Sin embargo, aclaró que no propone copiar el modelo de El Salvador en Uruguay, sino estudiar qué medidas podrían adaptarse a la realidad nacional. "No vamos a copiar una realidad distinta a la nuestra, porque El Salvador no es igual a Uruguay, no es igual a España. Pero sí tenemos problemas que compartimos", señaló.

La excandidata también cuestionó a organismos internacionales por sus críticas a El Salvador y los acusó de actuar con criterios diferentes según el país o el conflicto que analizan. Según Ripoll, algunos organismos denuncian situaciones en El Salvador sin haber acudido al país para comprobarlas.

"Nadie puede ser libre si tiene miedo"

En el tramo final de su intervención, Ripoll llamó a los partidos políticos a alcanzar acuerdos para enfrentar el crimen organizado y advirtió sobre sus consecuencias sociales, especialmente entre los jóvenes.

Sostuvo que el narcotráfico contribuye a la pobreza y puede llevar a que algunos jóvenes abandonen sus estudios porque consideran más rentable incorporarse a actividades delictivas. "Tenemos que liderar esa batalla juntos, tenemos que ver y priorizar cuáles son nuestros puntos de acuerdo y dejar las diferencias de lado", afirmó.

La dirigente cerró su intervención con una reflexión sobre el vínculo entre seguridad y libertad. "Nadie puede ser libre si tiene miedo, nadie puede ser libre si no tiene la posibilidad y la capacidad de estudiar, nadie puede ser libre si nosotros desde el sistema político no nos aseguramos que esa libertad trascienda períodos electorales y partidos políticos", concluyó.