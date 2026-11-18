La selección argentina goleó 7-0 a Costa Rica este martes por la noche en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba , en una jornada complicada para el defensor de Nacional Francisco Calvo , que disputó los 90 minutos con los ticos y estuvo presente en la foto de varios de los goles que recibieron.

Con algunas variantes con respecto a la oncena que jugó ante su vecino del Río de la Plata, este martes Argentina arrolló desde el comienzo a un equipo tico , dirigido por el exmundialista Bryan Ruiz, que se vio desbordado y poco pudo hacer para evitar la abultada derrota.

Una asistencia de Julián Álvarez abrió la puerta a un zurdazo inatajable de Nico Paz para el 1-0 , en una jugada que comenzó con una pérdida en salida de Calvo, que en el primer tiempo jugó en el lateral izquierdo.

En la recta final del primer tiempo la albiceleste aceleró con una ráfaga de tres tantos en cinco minutos para noquear a su adversario.

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Enzo Fernández hizo una buena apertura para Giay, que ingresó por la banda de Calvo sin mucha resistencia y asistió a Julián Álvarez para poner el 2-0; acto seguido Nico Paz sentenció con un derechazo cruzado tras dejar en el suelo al defensa de Nacional, y poco después Álvarez marcó el cuarto con una bomba furiosa al primer palo.

¡GOOOL DE ARGENTINA! Golazo de Nico Paz para cerrar el estadio y empezar a golear



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Con la goleada en el bolsillo al finalizar el primer tiempo, Scaloni dispuso variantes en el descanso y allí ingresó Franco Mastantuono, al que le alcanzó un par de minutos para anotarse en la cuenta con un tiro esquinado al primer palo.

Mac Allister aprovechó un grueso error en la salida visitante y anotó el sexto tanto de la Albiceleste, en un tanto que mostró a Calvo –que en la segunda parte jugó de zaguero– mirando parado como el jugador del Liverpool eludía a varios de sus compañeros.

Finalmente Mastantuono completó el 7-0 con un tiro raso al primer palo del portero Patrick Sequeira, asistido por un Giuliano Simeone que pivoteó frente a Calvo sin ninguna oposición por parte del defensor.

En Nacional esperan por Francisco Calvo para jugar contra Cerro

La abultada goleada ante Argentina fue el último partido de Costa Rica en esta fecha FIFA, y ahora los jugadores volverán con sus respectivos clubes.

En Nacional esperan que Calvo pueda llegar a tiempo para integrar el plantel que jugará este viernes a las 16:30 ante Cerro, en un encuentro clave para el bolso en sus aspiraciones de clasificar a la Copa Libertadores a través de la Tabla Anual.

Tras el empate 1-1 ante Albion del pasado sábado, el entrenador Daniel Carreño fue pesimista con las posibilidades de contar con Calvo. "Hay que ver cuantos minutos juega con Argentina, como es su viaje y en qué condiciones viene", aclaró.

Con cinco goles y buenos rendimientos defensivos en el Torneo Clausura, Calvo se estableció como una de las figuras de Nacional desde su llegada al club en el último mercado de pases. Para este viernes su nombre toma aún más relevancia debido a que Sebastián Coates está suspendido, y con la lesión de Luciano Rodríguez el equipo debió recurrir al lateral Emiliano Ancheta para cubrir la zaga.

FUENTE: Con información de AFP