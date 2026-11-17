Con el empate 1-1 ante Albion de este sábado , correspondiente a la fecha 14 del Torneo Clausura , Nacional perdió su última chance de clasificar a las finales de la Liga AUF Uruguaya 2026 , en un año que quedará marcado para el tricolor por sus malos resultados.

La llegada de Daniel Carreño al banco del bolso levantó los ánimos y los resultados del equipo, permitiéndole superar el peor Torneo Apertura de su historia –en el que terminó séptimo con 22 puntos– y un Intermedio sin final –quedó segundo en su grupo con 13 unidades– con un buen Clausura que lo dejó cerca de remontar y meterse en la definición.

En la última competencia del año Nacional está tercero con 27 puntos en 14 partidos , con Liverpool a seis unidades y ya consagrado campeón. Este buen torneo le permitió mantener sus chances de ganar la Tabla Anual hasta la penúltima fecha, aunque el empate ante Albion lo dejó a cuatro unidades del puntero Peñarol y ahogó sus esperanzas.

De todas formas, los números de Nacional en la Liga AUF Uruguaya 2026 son históricos desde el punto de vista negativo , ya que este campeonato quedará como el cuarto o el sexto peor de su historia profesional, de 1932 a la fecha.

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Para saber en qué puesto de esa tabla quedará este año tricolor queda esperar el encuentro ante Cerro por la última fecha del Clausura, que se jugará este viernes a las 16:30 en el estadio Luis Tróccoli, sin público tricolor.

El 2026 de Nacional, uno de los peores de su historia

Nacional celebra el primer gol contra Albion Foto: Felipe Mereola / FocoUy

En el Campeonato Uruguayo de este año Nacional acumula 62 puntos en 36 partidos, producto de 19 victorias, cinco empates y 12 derrotas, la mayor cantidad de partidos perdidos por el tricolor en una temporada regular en su historia profesional, superando las temporadas 2006/2007 y 2013/2014 con 11 cada una –a 30 fechas en vez de 37–.

De ganar ante Cerro el bolso llegaría a los 65 puntos en 37 encuentros (un total de 111 unidades en juego), con un porcentaje del 58,5% de los puntos obtenidos. Con un empate (63 unidades) el porcentaje será de 56,7% y en la derrota (62 puntos) caerá a 55,8%.

Si el tricolor no gana el viernes su Uruguayo de 2026 quedará como el cuarto peor de su historia profesional en efectividad, y el segundo peor del Siglo XXI.

El primer puesto lo tiene el Campeonato Uruguayo de 1988, en el que Nacional finalizó séptimo con 22 puntos de 48 (considerando que hasta 1993 se sumaban dos puntos por victoria en vez de tres), con ocho victorias, seis empates y diez derrotas en 24 encuentros y un porcentaje de efectividad del 45,8%. Cabe aclarar que ese año el tricolor se enfocó en la Copa Libertadores, que ganó tras vencer a Newell's para luego consagrarse campeón del mundo ante el PSV.

El equipo de Nacional en la final Intercontinental de 1988

En segundo lugar está el Campeonato Uruguayo de 2006/2007, el peor del bolso en este siglo. Terminó sexto con 45 unidades de 90 posibles (el 50% de los puntos), con 13 partidos ganados, seis empatados y 11 perdidos en 30 enfrentamientos.

El podio negativo lo completa la temporada 1985, en la que el tricolor culminó quinto con 26 puntos de 48, un porcentaje del 54,2% cimentado en nueve partidos ganados, ocho empatados y siete perdidos.

Fue la primera vez que Nacional terminó fuera del podio de un Campeonato Uruguayo, algo que solo le pasó en cinco oportunidades (1985, 1988, cuarto en 1993, cuarto en 1997 y 2006/2007) y que puede repetir este año, en el que puede terminar entre el segundo y el sexto lugar.

Por otra parte, si el tricolor vence en el Tróccoli su año 2026 quedará como el sexto peor del listado. Superará el registro de la temporada 2023, en la que finalizó tercero con 64 puntos de un total de 111 (57,7% de efectividad), y la de 1964, año en el que salió tercero con 21 puntos en 18 partidos (un porcentaje del 58,3%).

En esta gráfica podés repasar los números de Nacional en los campeonatos uruguayos de 1932 a la fecha, con sus respectivos puntajes y porcentajes de puntos obtenidos: