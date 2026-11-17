El Ministerio del Interior no habilitará la presencia del público de Nacional en el partido ante Cerro por la última fecha del Torneo Clausura , que se disputará este viernes a las 16:30 en el estadio Luis Tróccoli.

Alfredo Jaureguiverry , presidente de Cerro, confirmó a Referí que la decisión ya fue notificada desde el Ministerio del Interior , y aclaró que ya tenía clara la postura de la cartera.

De acuerdo al mandatario, desde que Interior definió que no fuera público de Peñarol al Tróccoli sabía que con Nacional la postura iba a ser la misma . "¿Qué diferencia tienen Peñarol y Nacional? Llegan por el mismo lugar y entran por el mismo lugar", expresó.

Con esta decisión, Nacional cerrará su participación en el Torneo Clausura con dos partidos sin su público . Debido a la sanción por los incidentes ante Deportivo Maldonado vivió el empate 1-1 ante Albion de la fecha 14 sin su gente en el Gran Parque Central , y ahora se enfrentará a Cerro solo con público del villero .

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Además, por la sanción del partido ante Deportivo el tricolor también jugará su primer partido de local en la temporada 2027 sin su parcialidad.

Cerro vs Nacional, un partido trascendental para dos tablas

El encuentro entre Cerro y Nacional es clave para ambos, más allá de que el tricolor ya no tenga chances de acceder a la definición de la Liga AUF Uruguaya.

El villero necesita ganar, o al menos obtener un mejor resultado en la última fecha que Wanderers –que juega en simultáneo contra Liverpool en el Franzini– para salvarse del descenso.

El tricolor, en tanto, quiere ganar para terminar en los primeros cuatro puestos de la Tabla Anual, con la necesidad de clasificar a la Copa Libertadores. Está quinto con 62 puntos, a dos unidades del escolta Montevideo City Torque, a una de Deportivo Maldonado y empatado con Liverpool. No puede alcanzar a Peñarol, primero con 66.

Ante la posibilidad de no acceder a la Libertadores por la Tabla Anual, los dirigidos por Daniel Carreño saben que tienen como segunda alternativa la Copa AUF Uruguay, en la que se enfrentarán a Torque por las semifinales el próximo martes –en el que sí contará con su gente–. El ganador de ese torneo clasifica como Uruguay 4 a la primera fase previa de la competencia continental.