El Banco de Previsión Social ( BPS ) emitió una advertencia a la población por la circulación de una publicidad engañosa que promociona un supuesto sorteo de viviendas para jubilados y pensionistas.

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A través de un comunicado, el organismo informó que recibió denuncias sobre esta publicación y aclaró que no organiza ni participa de ningún sorteo de esas características .

"A partir de denuncias recibidas sobre una publicidad que ofrece un sorteo de viviendas para jubilados y pensionistas informamos que BPS no organiza ni participa del mencionado sorteo", señaló la institución.

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Ante esta situación, el BPS exhortó a la población a extremar las precauciones y evitar ingresar a enlaces que aparezcan en publicaciones sospechosas, así como proporcionar información personal a través de canales no oficiales.

Además, recomendó denunciar la publicidad falsa en caso de encontrarla y no compartirla, para evitar que continúe circulando.

Cómo identificar los canales oficiales del BPS y evitar engaños

El organismo recordó la importancia de verificar cualquier información vinculada a sus prestaciones y servicios a través de sus canales oficiales.

Para realizar consultas o comprobar la autenticidad de una comunicación, el BPS dispone de los siguientes medios:

El BPS insistió en que los usuarios deben evitar proporcionar datos personales mediante enlaces o publicaciones que no provengan de estos canales oficiales.