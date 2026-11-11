BPS paga un subsidio de hasta $ 67 mil por enfermedad: quiénes pueden cobrarlo y cuáles son los requisitos

El Banco de Previsión Social ( BPS ) otorga un subsidio por enfermedad a los trabajadores que, por motivos de salud, se encuentran imposibilitados de desempeñar sus tareas habituales. La prestación permite cobrar el 70% de los ingresos , con un tope mensual de $ 67.754 en 2026 , más la cuota parte correspondiente al aguinaldo.

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El beneficio está dirigido principalmente a trabajadores de la actividad privada, aunque también comprende a determinadas categorías de funcionarios públicos, monotributistas, titulares de empresas unipersonales y otros trabajadores que cumplan con los requisitos establecidos por el organismo.

En términos generales, el subsidio se paga a partir del cuarto día de certificación médica. Sin embargo, existen excepciones, como los casos de internación, en los que se abona desde el primer día.

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De acuerdo con la información del organismo, los trabajadores comprendidos en esta prestación son:

Trabajadores dependientes de la actividad privada.

Funcionarios de determinadas dependencias públicas, según su vínculo funcional, como la Dirección de Arquitectura del Ministerio de Transporte y Obras Públicas y Presidencia de la República.

Monotributistas comunes y del Mides que cumplan las condiciones de aportación.

Socios de cooperativas.

Trabajadores con jubilación parcial amparados por la Ley 19.160, por la actividad que continúan desempeñando.

Asistentes personales comprendidos en los vínculos funcionales correspondientes.

Representantes legales, administradores y directores remunerados de Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS).

Trabajadores del programa Uruguay Impulsa.

Titulares de determinadas empresas unipersonales.

También pueden acceder patrones unipersonales de industria y comercio y del sector rural con hasta cinco trabajadores dependientes, así como determinadas categorías de monotributistas con empleados o cónyuges colaboradores.

¿Cuáles son los requisitos para cobrar el subsidio?

Las condiciones para acceder al beneficio varían según el tipo de actividad laboral.

Trabajadores mensuales: deben acreditar al menos tres meses de actividad efectiva durante el año anterior a la enfermedad. Los períodos pueden ser consecutivos o interrumpidos y corresponder a una o varias empresas.

Jornaleros o destajistas: deben haber trabajado al menos 75 jornales efectivos durante el año anterior al último día trabajado.

Titulares de empresas unipersonales y monotributistas: deben estar al día con sus aportes y acreditar tres meses de actividad efectiva durante el año anterior a la enfermedad.

Trabajadoras embarazadas: pueden acceder al subsidio aunque no hayan alcanzado el mínimo de jornales exigidos.

Trabajadores con más de un empleo: deben estar certificados simultáneamente en todas sus actividades. Cuando alguna corresponda a una caja bancaria, notarial o intendencia, se requiere una constancia adicional del organismo correspondiente.

¿Cuánto paga el BPS por una certificación médica en 2026?

El subsidio equivale al 70% de los ingresos sujetos a aportes, sin incluir el aguinaldo en la base de cálculo.

Para determinar el monto, el BPS considera el promedio de los ingresos percibidos durante los 180 días anteriores al último día del mes previo a la enfermedad o accidente.

En 2026, el monto máximo mensual es de $ 67.754, al que se agrega la cuota parte de aguinaldo.

Por ejemplo, un trabajador con un ingreso mensual promedio computable de $ 40.000 tendría derecho a un subsidio de referencia de $ 28.000 por un mes completo de cobertura, más la cuota parte de aguinaldo correspondiente.

El monto efectivo dependerá de los días cubiertos y de las condiciones particulares de cada beneficiario.

En el caso de los patrones con derecho al subsidio, el cálculo se realiza sobre el ficto patronal o la categoría por la que aportan. Para los patrones rurales, el tope mensual establecido desde enero de 2026 es de $ 40.655.

¿Desde qué día se cobra y cuánto tiempo dura el subsidio?

Como regla general, el BPS comienza a pagar a partir del cuarto día de certificación médica.

No obstante, cuando existe una internación, ya sea en un centro asistencial o en el domicilio, el pago corresponde desde el primer día.

La prestación puede extenderse hasta un año por motivos de enfermedad, con posibilidad de una prórroga por otro año.

También se contempla una cobertura de dos años alternados dentro de un período de cuatro años, siempre que las certificaciones correspondan a la misma dolencia.

El pago se realiza mensualmente.

¿Qué ocurre si la certificación es por un accidente de trabajo?

Cuando la imposibilidad de trabajar se debe a un accidente laboral, interviene el Banco de Seguros del Estado (BSE).

En estos casos, el BSE cubre dos tercios del jornal habitual del trabajador, equivalentes al 66,67%, mientras que el BPS paga un complemento del 3,33% para alcanzar el 70%.

Si el BSE rechaza la cobertura del accidente, el trabajador debe presentarse ante el BPS para gestionar el ingreso de su certificación médica y recibir los pagos que correspondan.

En Montevideo, el trámite puede realizarse en la oficina de Control y Seguimiento, ubicada en avenida 8 de Octubre 2935, o en las sucursales del organismo en el interior del país.

Los patrones comprendidos en el subsidio, además, quedan exonerados de los aportes tributarios durante el período de cobertura.

Para consultar las condiciones específicas y los procedimientos, el BPS dispone de información en su sitio oficial sobre el subsidio por enfermedad.