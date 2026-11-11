Goes vapuleó a Atenas y es puntero de la Liga Uruguaya de Básquetbol: Hebraica Macabi superó a Unión Atlética y trepó a la zona alta de la tabla de posiciones

Este martes por la noche se disputaron dos nuevos partidos de la sexta fecha de la Liga Uruguaya de Básquetbol (LUB) , en los que Goes vapuleó a Atenas para colocarse puntero y Hebraica Macabi venció con autoridad a Unión Atlética .

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Goes venció 99-71 a Atenas en su Plaza de las Misiones, en un encuentro que comenzó a definirse desde el arranque. En el primer cuarto el misionero arrasó con un parcial de 33-7 , que le permitió manejar el resto del encuentro con una amplia ventaja.

En el segundo corto también superó al albiceleste 28-20 para irse al descanso con un contundente 61-27 a su favor. En los últimos dos cuartos Atenas venció por un total de 44-38 que le permitió maquillar un poco el resultado.

Ja'heim Hudson fue el máximo anotador del locatario con 19 unidades, y Manuel Mayora fue otra de las figuras con 16 puntos, 8 asistencias y 5 rebotes. Jadin Penigar destacó en la visita con 32 unidades (casi la mitad de los puntos de las alas negras) y 5 rebotes.

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Hebraica Macabi venció 83-78 a Nacional, que perdió tres de sus primeros cuatro partidos en la Liga Uruguaya de Básquetbol

Con este resultado Goes quedó primero en la LUB junto con Biguá con 11 puntos, producto de cinco victorias (entre ellas a Nacional y a Aguada) y solo una derrota. Atenas, en tanto, está séptimo con 7 puntos, con un partido ganado y cinco perdidos.

Hebraica Macabi superó a Unión Atlética

Imagen del partido entre Hebraica Macabi y Unión Atlética Foto: Unión Atlética

En el otro partido de este martes Hebraica Macabi le ganó 96-76 a Unión Atlética en cancha de Larre Borges, donde oficia de local.

El encuentro comenzó igualado, con un primer cuarto que finalizó 22-20, pero el macabeo comenzó a sacar ventaja en el segundo chico con un parcial de 19-14 con el que se fue al descanso con ventaja de 7 puntos (41-34).

En el tercer corto el locatario terminó de imponerse con un score de 26-14, que le permitió llegar al último cuarto con una diferencia de 19 unidades. Llegó a sacar 27 puntos de ventaja a falta de cuatro minutos, pero la UA achicó el resultado en el final para perder por 20.

Jalen Canty fue el mejor jugador de Macabi con 20 puntos y 13 rebotes, mientras que en la Unión resaltó Marcus Thomas, con 23 unidades y 6 asistencias.

Los macabeos marchan quintos en la LUB con 8 puntos, con tres victorias y dos derrotas, mientras que Unión Atlética está octavo con 7 unidades, gracias a un partido ganado y cinco perdidos.

Los resultados de la sexta fecha de la Liga Uruguaya de Básquetbol

La sexta fecha de la LUB comenzó este lunes con dos partidos. A primera hora, Urunday Universitario le ganó como local a Malvín por 70-64, y luego Biguá superó 110-88 a Nacional, que solo ganó uno de sus primeros cinco partidos en el torneo.

Este miércoles se cerrará la fecha con los partidos entre Defensor Sporting y Larrañaga en Welcome, a las 19:15, y Peñarol contra Aguada en el Palacio Peñarol, a las 21:30.

El jueves ya comenzará la séptima fecha.

Tabla de posiciones de la Liga Uruguaya de Básquetbol

Equipo Puntos Jugados Ganados Perdidos Goes 11 6 5 1 Biguá 11 6 5 1 Malvín 9 6 3 3 Peñarol 8 4 4 0 Hebraica Macabi 8 5 3 2 Urunday Universitario 8 6 2 4 Atenas 7 6 1 5 Unión Atlética 7 6 1 5 Aguada* 6 5 3 2 Nacional 6 5 1 4 Defensor Sporting 6 4 2 2 Larrañaga** 4 5 2 3

* Comenzó el torneo con quita de dos puntos

** Comenzó el torneo con quita de tres puntos