Peñarol cambia de extranjero en básquetbol: llega el jamaiquino Tyran De Lattibaudiere que debutará con Aguada

Peñarol se vio obligado a hacer el primer cambio en su temporada de básquetbol y este lunes espera el arribo del jamaiquino Tyran De Lattibaudiere.
El equipo que dirige Leandro García Morales sufrió la baja del portorriqueño Alexander Kappos, quien sufrió rotura de ligamentos de la rodilla.
Kappos, pívot de 2,08 metros, promedió 7,7 puntos, 2,3 rebotes, 1,7 asistencias y 0,7 recuperos en los tres partidos que disputó (Urunday Universitario, Malvín y Unión Atlética, ya no estuvo contra Defensor Sporting el jueves).
Alexander Kappos y Christopher Perry
Foto: @BasketCAPuy
Peñarol es el único invicto de la temporada con cuatro partidos jugados y cuatro ganados.
Su reemplazo tiene 35 años, mide 2,02 metros, es ala-pívot, defiende a la selección de Jamaica y tiene un vasto recorrido europeo, sobre todo en Francia, aunque también pasó por España, Polonia, Suiza e Israel.
Jugó en México con Astros de Jalisco, en 2026, donde fue elegido como mejor extranjero y mejor jugador defensivo de la temporada, donde se coronó campeón. Luego lo hizo en Lobos Puebla.
También pasó por las ligas de Taiwán y República Dominicana.
De Lattibaudiere llegará este lunes a Uruguay y García Morales determinó que el entrenamiento sea en la tarde para que ya se pueda sumar al equipo.
El miércoles, a la hora 21.30, Peñarol recibirá a Aguada en partido correspondiente a la sexta fecha de la Liga.
La fecha se abrirá el lunes cuando Urunday Universitario reciba a Malvín en su cancha, a la hora 19.15. En la misma jornada, Biguá jugará de local con Nacional, a las 21.30.
El martes, Hebraica Macabi recibirá a Unión Atlética a la hora 19.15, en Larre Borges, y Goes se medirá con Atenas en Plaza de las Misiones a las 21.30.
El miércoles, Defensor Sporting será local con Larrañaga, en Welcome, a las 19.15.
El jueves comenzará la séptima fecha y será el viernes cuando Peñarol vuelva a la acción para jugar como visitante ante Atenas.