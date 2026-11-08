Peñarol cambia de extranjero en básquetbol: llega el jamaiquino Tyran De Lattibaudiere que debutará con Aguada

Peñarol se vio obligado a hacer el primer cambio en su temporada de básquetbol y este lunes espera el arribo del jamaiquino Tyran De Lattibaudiere.

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El equipo que dirige Leandro García Morales sufrió la baja del portorriqueño Alexander Kappos, quien sufrió rotura de ligamentos de la rodilla .

Kappos, pívot de 2,08 metros, promedió 7,7 puntos, 2,3 rebotes, 1,7 asistencias y 0,7 recuperos en los tres partidos que disputó (Urunday Universitario, Malvín y Unión Atlética, ya no estuvo contra Defensor Sporting el jueves).

Peñarol es el único invicto de la temporada con cuatro partidos jugados y cuatro ganados .

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Su reemplazo tiene 35 años, mide 2,02 metros, es ala-pívot, defiende a la selección de Jamaica y tiene un vasto recorrido europeo, sobre todo en Francia, aunque también pasó por España, Polonia, Suiza e Israel.

Jugó en México con Astros de Jalisco, en 2026, donde fue elegido como mejor extranjero y mejor jugador defensivo de la temporada, donde se coronó campeón. Luego lo hizo en Lobos Puebla.

También pasó por las ligas de Taiwán y República Dominicana.

De Lattibaudiere llegará este lunes a Uruguay y García Morales determinó que el entrenamiento sea en la tarde para que ya se pueda sumar al equipo.

El miércoles, a la hora 21.30, Peñarol recibirá a Aguada en partido correspondiente a la sexta fecha de la Liga.

La fecha se abrirá el lunes cuando Urunday Universitario reciba a Malvín en su cancha, a la hora 19.15. En la misma jornada, Biguá jugará de local con Nacional, a las 21.30.

El martes, Hebraica Macabi recibirá a Unión Atlética a la hora 19.15, en Larre Borges, y Goes se medirá con Atenas en Plaza de las Misiones a las 21.30.

El miércoles, Defensor Sporting será local con Larrañaga, en Welcome, a las 19.15.

El jueves comenzará la séptima fecha y será el viernes cuando Peñarol vuelva a la acción para jugar como visitante ante Atenas.