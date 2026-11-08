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El gran nivel de Ronald Araujo en Liverpool puso nervioso a Barcelona que lo cedió con opción de compra, y ya hay noticias de su futuro

El equipo inglés puede comprar la ficha del jugador uruguayo en el monto fijado por los catalanes en US$ 61,3 millones y los catalanes están muy alertas porque lo pueden perder

8 de noviembre de 2026 17:05 hs
Ronald Araujo y Erling Haaland

Ronald Araujo y Erling Haaland

AFP

El deslumbrante presente de Ronald Araujo en Inglaterra no pasa desapercibido en territorio catalán. Según reveló un informe del diario deportivo Sport de Barcelona, el rendimiento del zaguero uruguayo en Liverpool comenzó a generar especial atención en la directiva catalana, que observa cómo el futbolista cedido se revaloriza semana a semana, y los reds tienen opción de compra.

Araujo se encuentra a préstamo en Anfield hasta el 30 de junio de 2027, en una operación que incluyó una opción de compra no obligatoria fijada en 47 millones de libras (unos US$ 61,3 millones).

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De acuerdo con lo informado por Sport, en Anfield reina una absoluta satisfacción con el zaguero y, si la decisión dependiera del presente inmediato, harían uso de la cláusula, motivados además por las posibles salidas de Virgil van Dijk y Joe Gomez al término de la temporada.

No obstante, debido a la magnitud económica de la transferencia, la entidad inglesa prefiere no apresurarse y evaluará el panorama definitivo recién a mediados de 2027, pensando en el fin de la temporada.

Por su parte, Araujo también opta por la cautela. Consciente de que tiene contrato vigente con Barcelona hasta 2032, disfruta de su continuidad y confianza en la Premier mientras los blaugranas vigilan de cerca cada uno de sus pasos.

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