El gran nivel de Ronald Araujo en Liverpool puso nervioso a Barcelona que lo cedió con opción de compra, y ya hay noticias de su futuro

El deslumbrante presente de Ronald Araujo en Inglaterra no pasa desapercibido en territorio catalán. Según reveló un informe del diario deportivo Sport de Barcelona, el rendimiento del zaguero uruguayo en Liverpool comenzó a generar especial atención en la directiva catalana, que observa cómo el futbolista cedido se revaloriza semana a semana, y los reds tienen opción de compra.

El futbolista de la selección uruguaya t uvo este domingo un nuevo gran encuentro con el conjunto de Anfield y colaboró no solo en la marca como lateral derecho, sino que además, comenzó la jugada del segundo gol en el triunfo por 3-1 de visitantes ante Crystal Palace por la Premier League.

Araujo se encuentra a préstamo en Anfield hasta el 30 de junio de 2027 , en una operación que incluyó una opción de compra no obligatoria fijada en 47 millones de libras (unos US$ 61,3 millones).

A las órdenes de Andoni Iraola, Ronald Araujo se convirtió en una pieza indispensable disputando 15 encuentros -alternando entre el lateral derecho y la zaga central- al punto de haber sido elegido como el mejor jugador del club en el mes de octubre.

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Ronald Araujo fue figura en Liverpool y colaboró en la jugada del segundo gol, antes de sumarse a la selección uruguaya de Diego Forlán; mirá el video

De acuerdo con lo informado por Sport, en Anfield reina una absoluta satisfacción con el zaguero y, si la decisión dependiera del presente inmediato, harían uso de la cláusula, motivados además por las posibles salidas de Virgil van Dijk y Joe Gomez al término de la temporada.

No obstante, debido a la magnitud económica de la transferencia, la entidad inglesa prefiere no apresurarse y evaluará el panorama definitivo recién a mediados de 2027, pensando en el fin de la temporada.

Por su parte, Araujo también opta por la cautela. Consciente de que tiene contrato vigente con Barcelona hasta 2032, disfruta de su continuidad y confianza en la Premier mientras los blaugranas vigilan de cerca cada uno de sus pasos.