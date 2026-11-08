La emoción de José María Giménez al hablar de Diego Simeone en Atlético de Madrid: "Al Cholo le debo la vida, desde los 19 años estuve con él"

Instalado como referente indiscutido en la zaga de Deportivo La Coruña, José María Giménez brindó una extensa entrevista al diario Marca en la que repasó las razones de su marcha de Atlético de Madrid y su presente en Riazor. El zaguero uruguayo remarcó que su prioridad era recuperar la plenitud deportiva antes que lo financiero: “Nunca puse en la balanza el tema económico, era algo que no me preocupaba, simplemente quería dar un paso para ir a un equipo y ser feliz”, a la vez que elogió y mucho a su ahora extécnico de los colchoneros: "a mí el Cholo me dio la vida, desde los 19 años estuve con él".
Su salida del conjunto colchonero tras más de una década marcó el cierre de una etapa trascendental, precipitada por la llegada de caras nuevas y la pérdida de rodaje. “Atlético me ayudó. A ellos también les servía que yo saliera por el tema salarial. Al final habían fichado a otro central, al Cuti Romero, y estaba sobrepoblada la línea de centrales”, explicó el capitán de la selección uruguaya, consciente de que no figuraba en la rotación principal.
José María Giménez y su agradecimiento al Cholo Simeone
Pese a ese desenlace, las palabras de agradecimiento de José María Giménez hacia Diego Simeone fueron contundentes.
“A mí el Cholo me dio la vida, desde los 19 años estuve con él. Lo que soy y lo que tengo es gracias a que él me ayudó muchísimo. Crecí con él, aprendí con él y traté de devolverle todo lo que él me dio a base de trabajo, esfuerzo, sacrificio y siempre con humildad”, reconoció con emoción.
Si bien su salida se instrumentó formalmente como un préstamo, el futbolista asume que la etapa en Madrid concluyó: “Yo tengo claro, y creo que todo el mundo, los hinchas, la directiva y mis compañeros, que no me toca volver al equipo”.
En Deportivo La Coruña, donde ya lució la cinta de capitán y disfruta de una vida familiar apacible, Giménez mira al horizonte con entusiasmo e incluso proyecta el tramo final de su carrera profesional.
“Sería bonito retirarme en España con el Dépor y después ir a Danubio, a ayudar al equipo”. Una demostración de fidelidad y pertenencia para un líder que halló en Galicia el desafío perfecto para seguir compitiendo al máximo nivel.