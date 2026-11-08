Ronald Araujo fue figura en Liverpool y colaboró en la jugada del segundo gol, antes de sumarse a la selección uruguaya de Diego Forlán; mirá el video

Ronald Araujo completó una destacada actuación este domingo en la victoria 3-1 de Liverpool como visitante frente a Crystal Palace, correspondiente a la fecha 10 de la Premier League inglesa y colaboró además en la jugada del segundo tanto del equipo.

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El uruguayo fue titular recostado sobre el lateral derecho y completó un partido redondo para los reds, s iendo una pieza activa tanto en la contención defensiva como en la gestación ofensiva, instancia en la que inició la jugada que desembocó en el segundo tanto de su equipo.

A pesar de haber recibido una tarjeta amarilla, redondeó un compromiso de gran solidez antes de emprender su viaje a Montevideo para integrarse a la selección uruguaya de Diego Forlán.

El rendimiento de Ronald Araujo quedó reflejado de manera contundente en sus métricas individuales, donde alcanzó una calificación general de 7,6 puntos:

La razón por la que Justin Ellis, el delantero al que fue a buscar Diego Forlán para la selección uruguaya, está a un paso de dejar de ser elegible por Uruguay

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Precisión de pase: 66% de efectividad total (23 de 35 pases completados)

Precisión en campo propio: 83% de acierto (15 de 18)

Precisión en campo rival: 47%

Despejes: 5

Duelos aéreos: 2 ganados sobre 4 disputados

Recuperaciones: 2

Duelos en el suelo: 2 ganados sobre 6

Contribuciones defensivas: 9 acciones exitosas

Con el deber cumplido en territorio británico y consolidado en la estructura del conjunto de Anfield, Araujo cambia rápidamente el chip para ponerse a las órdenes de Diego Forlán en el Complejo Uruguay Celeste.

El zaguero uruguayo será uno de los pilares del combinado nacional en la doble jornada de amistosos internacionales de la fecha FIFA de noviembre.

El primer desafío para la celeste será de máxima exigencia este próximo viernes 13, cuando visite a la selección argentina en La Bombonera de Buenos Aires.

Posteriormente, el plantel regresará a suelo local para medirse el martes 17 de noviembre ante República Dominicana en el Estadio Domingo Burgueño de Maldonado, culminando así una ventana clave de rodaje internacional.