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Evaristo González criticó a Ignacio Ruglio por decir que Peñarol no pidió una línea de crédito al BROU: "Quería usar ese dinero para sacar rédito político"

El candidato a presidente de Peñarol dijo que Ruglio trató a los dirigentes que lo cuestionaron por solicitar la línea de crédito de "mentirosos y de perjudicar al club con mentiras"

7 de noviembre de 2026 15:29 hs
Ignacio Ruglio y Evaristo González previo a las elecciones de Peñarol

Ignacio Ruglio y Evaristo González previo a las elecciones de Peñarol

Al considerar correcta la interpretación de los servicios técnicos –una objeción de forma– el directorio no llegó a analizar el fondo del pedido: si el club estaba en condiciones de tener disponible esa línea, según supo El Observador.

Días después de que Referí informara sobre esta decisión del banco, Evaristo González se expidió sobre el tema en su cuenta de X y criticó duramente al actual presidente mirasol.

BROU rechazó la línea de crédito de US$ 6 millones que había pedido Peñarol

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En primer lugar, explicó que algunas personas le piden "callar, 'por el bien de Peñarol'" pero su enfoque "es distinto", y marcó que aunque "hay situaciones que ameritan barrer para adentro, para cuidar a la institución", en otros casos para "proteger al club, debemos hablar y contar la verdad". "Mentirle al socio y a nosotros mismos, no es una opción que yo considere una solución", agregó.

En una publicación que acompañó con publicaciones de Referí y Ovación, Evaristo recordó que "hace unas semanas" Ruglio, "en complicidad con el secretario general Jorge Niremberg", solicitó la línea de crédito "sin el conocimiento de los demás dirigentes", y marcó que cuando los directivos quisieron "averiguar la razón de la solicitud y el motivo del misterio" el mandatario "quiso imponer la mentira de que la idea había sido del BROU y que estaban dejando planteada la oportunidad para un futuro gobierno, en caso de que se quisiera utilizar a partir de enero de 2027".

"Nos trató de mentirosos y de perjudicar al club con mentiras. En definitiva, una de sus actividades favoritas. Pero, una vez más, la realidad superó a la fantasía", continuó González, que remarcó que "el BROU rechazó el crédito porque debe solicitarse con la autorización de Peñarol institución, y no a escondidas del club y mucho menos de sus socios, por medio de dos dirigentes".

Además, declaró que el banco "dejó claro que era una solicitud del club con fechas y condiciones preestablecidas por Peñarol, a cobrar íntegramente en estos meses finales del mandato oficialista". Para Evaristo, Ruglio "quería usar ese dinero para sacar rédito político de cara a las elecciones", y "quizás para maquillar ciertos números de su gestión y pasarle los problemas a la futura administración".

"Basta de estos manejos que solo dañan a la institución. Votá a favor de Peñarol", concluyó el candidato carbonero.

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