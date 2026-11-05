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El mensaje de Evaristo González luego de que Carlos Lazzarino se bajara de las elecciones de Peñarol: "Voy a redoblar el esfuerzo"

Evaristo González publicó un mensaje para los socios aurinegros, le envió un sentido abrazo a Carlos Lazzarino, tras su decisión de bajarse de las elecciones de Peñarol, y anunció que redoblará sus esfuerzos

5 de noviembre de 2026 16:44 hs
Evaristo-González

Evaristo-González

Diego Battiste

El candidato a las elecciones en Peñarol, Evaristo González, publicó este jueves un mensaje a través de su cuenta de X, luego de que Carlos Lazzarino anunciara que se bajaba de la carrera electoral.

Sin embargo, 48 horas después, Lazzarino anunció sorpresivamente su baja de la carrera electoral aduciendo divergencias en el seno de su grupo, Espacio Aurinegro, comité electoral inscripto para las elecciones con la lista 135.

Horas después, Evaristo se pronunció a través de su cuenta de X: "Como habrán escuchado, Carlos Lazzarino decidió bajarse de la campaña. Antes que nada, la persona. A Carlos y a su familia, mi abrazo. Eso es lo más importante en este momento".

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"Él tomó una decisión por una situación interna de su grupo, y la respeto. Le agradezco el apoyo y las ganas de ver un Peñarol mejor. Es una pena perder lo que nos aportaba sobre la estructura del club. Ojalá podamos seguir intercambiando ideas, desde el lugar en que se sienta cómodo", manifestó.

"En nuestro primer encuentro, hace pocos días, estuvimos ocho horas trabajando a favor de Peñarol. A las dos horas ya estábamos de acuerdo en lo principal: el club se gobierna en equipo y no con presidencialismo. Todo esto me hace reflexionar una vez más. La política en Peñarol es muy dura. Se mezclan intereses personales, agrupaciones, pasiones, resultados deportivos. Parece fácil, pero no lo es", reflexionó.

"Estos nueve años en la directiva me lo hicieron vivir en carne propia. A mí, a mi familia y a quienes me rodean. Nos tenemos que cuidar más entre nosotros. Yo voy a redoblar el esfuerzo. A los que nos vienen acompañando, que son muchos: calma, seguimos con el mismo proyecto. A los socios y socias que habían decidido apoyar a Carlos: su proyecto tiene lugar con nosotros. Los cambios que queremos hacer se hacen desde adentro del club y conociendo la gestión", anunció.

"A los que crean que Peñarol tiene que ir por otra línea, los respeto. Les pido que se tomen el tiempo de escuchar todos los proyectos y a las personas detrás de cada uno antes de decidir. Estamos ante la elección más importante del siglo. Al final de cuentas, esto no es por Evaristo ni por Carlos. Es a favor de Peñarol, siempre. El club está por encima de todos nosotros. Estamos preparados para lo que venga. A favor de Peñarol. Gracias", concluyó.

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