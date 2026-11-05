La selección uruguaya sub 17 ya tiene a sus 21 convocados para el Mundial de Qatar: son de ocho clubes, Nacional domina el listado y solo uno juega en el exterior

El entrenador Ignacio González presentó este jueves la lista de los 21 futbolistas que representarán a la selección uruguaya sub 17 en el Mundial de la categoría en Qatar, que se disputará del 19 de noviembre al 13 de diciembre.

Los 21 convocados provienen de ocho clubes distintos , con un solo futbolista que juega en el exterior: Nicolás Rodríguez , centrocampista ofensivo del Atlético Madrid Juvenil B nacido en España, pero con nacionalidad uruguaya gracias a su padre.

De los restantes 20 juveniles, Nacional domina el listado con siete convocados , con una generación que viene de ganar el Campeonato Uruguayo Sub 16 en 2025.

A eso se suma que dos de los tres representantes de Boston River, Juan Gancheff y Facundo Saldaña , son productos de la cantera tricolor. Nacional los vendió a principios de 2026 al sastre junto con Ignacio Fernández por un total de US$ 1.500.000.

La selección uruguaya sub 15 finalizó décima entre 189 combinados en el Mundial de Azerbaiyán tras jugar su último partido este viernes

La importante baja de Liverpool con Thiago Brizuela, a quien Fossati comparó con Zalayeta, tras un pelotazo que también lo tiene en duda ante Peñarol

El ya mencionado Boston River, Defensor Sporting y Peñarol comparten el segundo lugar con tres representantes cada uno. Liverpool tendrá dos futbolistas en el torneo, mientras que Montevideo City Torque y Paysandú mandarán a un jugador.

Entre los representantes uruguayos ya hay dos futbolistas que tienen minutos en primera: Thiago Brizuela, de Liverpool, y Nicolás Scotti, de Defensor Sporting. Ambos se perderán los últimos partidos de sus clubes por el Torneo Clausura.

Con respecto a la última lista de convocados a los entrenamientos en el Complejo Celeste, quedaron afuera del Mundial: Dylan Mora (Nacional), Ezequiel Fernández (Peñarol), Nicolás Soto (Defensor Sporting), Ignacio Cardozo (Peñarol) y Vicente Pesce (Paysandú). Este último tiene apenas 15 años, por lo que daba una ventaja de dos años, y suma 12 partidos y dos goles en la Segunda División Profesional.

La celeste clasificó a su primer Mundial sub 17 en 13 años luego de finalizar sexto en el Sudamericano de la categoría, disputado el pasado mes de abril en Paraguay. Los dirigidos por Ignacio González finalizaron terceros en su grupo y vencieron 3-0 a Venezuela en un playoff que valía un cupo en Qatar, antes de perder 3-2 contra Chile en el encuentro por el quinto puesto del torneo.

El Mundial contará con 48 participantes divididos en 12 grupos, con 32 cupos para la fase de eliminación directa, a la que clasificarán los dos primeros de cada sector junto a los ocho mejores terceros. Uruguay compartirá en Grupo D con Arabia Saudita, Francia y Haití.

Los convocados de la selección uruguaya sub 17 para el Mundial de Qatar

Goleros: Luis Machín (Nacional), Mateo Díaz (Peñarol) y Bautista Gavary (Paysandú).

Defensores: Gabriel da Silva (Peñarol), Lautaro Muñiz (Nacional), Johann Fernández (Boston River), Felipe de León (Nacional), Dante Rodella (Nacional), Dahel Guedes (Peñarol) y Johel Farías (Nacional).

Mediocampistas: Bruno Bueno (Nacional), Pablo Barreiro (Liverpool), Facundo Rodríguez (Montevideo City Torque), Nicolás Rodríguez (Atlético de Madrid), Ramiro García (Nacional).

Atacantes: Thiago Brizuela (Liverpool), Alan Soares de Lima (Defensor Sporting), Nicolás Scotti (Defensor Sporting), Facundo Saldaña (Boston River), Juan Gancheff (Boston River) y Matteo Correia (Defensor Sporting).

DT: Ignacio González.