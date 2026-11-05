Quién es Pedro "Mangui" Alliana, el vice de Paraguay que debería asumir la presidencia tras la renuncia de Santiago Peña

Paraguay vive esta semana una crisis política a raíz de la caída de Ueno Bank, una entidad financiera que tenía cerca de tres millones de clientes y administraba fondos públicos.

Luego de la caída del presidente del Banco Central y la imputación de decenas de personas, este jueves la crisis escaló y terminó con la renuncia del presidente Santiago Peña por los vínculos empresariales del mandatario con el Grupo Vázquez, principal accionista de Ueno Bank.

Según informó el diario local ABC, este jueves —antes del anuncio de Peña— se reunieron las principales autoridades de la Asociación Nacional Republicana (conocido como Partido Colorado) para planificar cómo sería la sucesión presidencial ante la eventual renuncia de Peña o el inicio del juicio político.

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La Constitución Nacional paraguaya establece que quien asume el cargo de manera automática es el vicepresidente Pedro Alliana.

Ya conocida la renuncia de Peña, la Cámara de Diputados rechazó el pedido de juicio político que también regía contra Alliana, habilitándolo a asumir como presidente.

El Parlamento sí deberá negociar y definir quién asumirá la vicepresidencia. Debe ser un legislador. El mandato se cumplirá en agosto de 2028.

Hércules Pedro Lorenzo Alliana Rodríguez tiene 52 años y, antes de ser político del Partido Colorado, fue comerciante y deportista. De hecho, como basquetbolista llegó a jugar para la selección juvenil de su país. Su esposa, Fabiana María Souto, es diputada por Ñeembucú. Tienen cuatro hijos.

Apodado “Mangui”, ganó sus primeras elecciones en 2008, cuando se postuló a gobernador de su departamento de origen, Ñeembucú.

Luego fue diputado por una década, entre 2013 y 2022, incluso siendo presidente de la cámara entre 2019 y 2022. Un hombre del riñón de el expresidente y líder político Horacio Cartes. Alliana fue presidente del partido entre 2016 y 2023.

En abril de 2023 ganó las elecciones como vice de Peña. Su trabajo, principalmente, ha sido ser nexo político e institucional entre el Poder Ejecutivo y el Congreso Nacional.

Su gestión no ha estado exenta de escándalos. El caso más resonante es el de los "nepobabies", entre finales de 2023 y 2024, vinculado a la contratación de hijos de autoridades en cargos públicos y con salarios exorbitantes.

Su hija Montserrat fue contratada por la Cámara de Diputados para ocupar el cargo de "coordinadora de liquidación de salarios" sin concurso y con un sueldo de unos US$ 3.000. Además, Montserrat no contaba con ningún título de grado que avalara su designación. Luego de la presión mediática, renunció a mediados de 2024.