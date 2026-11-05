¡Más de 50 tarjetas rojas! El increíble récord mundial Guinness que se registró en un partido de Brasil que terminó con batalla campal; mirá el video

Única nación en ganar cinco veces la Copa del Mundo de fútbol, Brasil es ahora poseedor de un nuevo récord mundial , aunque poco envidiable: 51 tarjetas rojas durante un partido que terminó en una batalla campal.

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Según el Libro Guinness de los Récords, el récord anterior databa de 2011, con 36 expulsiones durante un partido de quinta división argentina entre Claypole y Victoriano Arenas.

Imágenes del partido del domingo en Brasil muestran a miembros de ambos equipos intercambiando puñetazos, patadas y lanzamientos de objetos.

En el encuentro, Uberlandia recibió a Mamoré por la ida de las semifinales del campeonato regional sub 20 de segunda división del estado de Minas Gerais (sureste).

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El increíble récord Guinness de tarjetas rojas que se registró en Brasil

La victoria 3-1 de los visitantes fue anecdótica.

El árbitro Fernando Patrick sacó 51 tarjetas rojas, repartidas entre 43 jugadores y ocho miembros del cuerpo técnico de ambos equipos, según un informe oficial al que tuvo acceso la AFP.

Los primeros incidentes estallaron al inicio del segundo tiempo, tras la primera expulsión de un jugador de Uberlandia, que acababa de ver la segunda tarjeta amarilla después de un encontronazo con un adversario.

En su informe, Fernando Patrick relata que esto derivó en "una situación de presión extrema y de hostilidad hacia el equipo arbitral".

"Varios directivos de Uberlandia invadieron el campo para insultarnos y amenazarnos", explica.

"Te voy a dar unos puñetazos, vas a tener que salir escoltado", declaró uno de ellos, según el informe.

¡51 expulsados en un partido! Una pelea campal entre Uberlandia y Mamoré, en Brasil, terminó con 43 jugadores y ocho integrantes de cuerpos técnicos y directivas expulsados. La cifra supera el anterior registro de 36 tarjetas rojas.https://t.co/1gPyqT49wf#Futbol pic.twitter.com/Psmp9t89oD — La Jornada (@lajornadaonline) November 5, 2026

El árbitro afirma haber mostrado tarjetas rojas a dos directivos de Uberlandia vestidos con los colores del club, antes de constatar que no figuraban en el acta del partido.

Por lo tanto, no forman parte de las 51 tarjetas rojas.

El encuentro fue interrumpido durante 40 minutos y, al final del partido, la "pelea general" estalló tras la expulsión de un jugador de Mamoré por "gestos provocadores" e insultos dirigidos al banco rival durante la celebración del tercer gol de su equipo.

El increíble récord Guinness de tarjetas rojas que se registró en Brasil

El árbitro precisó en su informe que 48 de las 51 tarjetas rojas tuvieron que notificarse a posteriori debido a los incidentes generalizados.

El miércoles, el club Uberlandia indicó en un comunicado que se había retirado del partido de vuelta "en un gesto de fair play", ya que Mamoré no hubiese podido alinear el número suficiente de jugadores debido a las suspensiones.

AFP