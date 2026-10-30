"Yo jugaba mejor": Emanuel Gigliotti bromeó al recordar el "fantástico" regreso a Nacional de Luis Suárez, un "top 10 mundial"; mirá el video

El exdelantero argentino Emanuel Gigliotti recordó su paso por Nacional y cómo fue el regreso al club de Luis Suárez cuando llegó para el último semestre de 2022, año en el que fueron campeones uruguayos.

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“En Nacional tuve un vestuario muy lindo”, dijo a DSports Radio de Argentina el hoy exfutbolista de 39 años.

Suárez y Gigliotti, llegó la hora de jugar Diego Battiste Luego, contó cómo fue la vuelta del Pistolero al club en el que surgió y del que es hincha. “Cuando llegó Luis Suárez fue fantástico, para todos los chicos del fútbol uruguayo y los que estábamos era estar con un tipo fuera de serie”.

"¿LUIS SUÁREZ? YO ERA MEJOR, JA"



Emmanuel Gigliotti y su paso por Nacional, donde coincidió con el ex Barcelona, Liverpool, entre otros



Lo escuchaste en DSPORTS Radio FM 103.1 #ElSonidoDelDeporte pic.twitter.com/vc3BUUdpkQ — DSports Radio 103.1 FM (@DSportsRadio) October 30, 2026 Además, colocó a Suárez entre los mejores del mundo. “O sea, yo jugué con Román (Riquelme), jugué con el Pipi (Romagnoli), pero Luis es de los top 10 del fútbol mundial capaz, o top 20, que sé yo, estamos hablando de un fuera de serie y a la gente se nos caía la baba con el tipo”, agregó.