"Yo jugaba mejor": Emanuel Gigliotti bromeó al recordar el "fantástico" regreso a Nacional de Luis Suárez, un "top 10 mundial"; mirá el video

El exdelantero argentino Emanuel Gigliotti recordó su paso por Nacional y cómo fue el regreso al club de Luis Suárez cuando llegó para el último semestre de 2022, año en el que fueron campeones uruguayos.
“En Nacional tuve un vestuario muy lindo”, dijo a DSports Radio de Argentina el hoy exfutbolista de 39 años.
Suárez y Gigliotti, llegó la hora de jugar
Diego Battiste
Luego, contó cómo fue la vuelta del Pistolero al club en el que surgió y del que es hincha. “Cuando llegó Luis Suárez fue fantástico, para todos los chicos del fútbol uruguayo y los que estábamos era estar con un tipo fuera de serie”.
Además, colocó a Suárez entre los mejores del mundo. “O sea, yo jugué con Román (Riquelme), jugué con el Pipi (Romagnoli), pero Luis es de los top 10 del fútbol mundial capaz, o top 20, que sé yo, estamos hablando de un fuera de serie y a la gente se nos caía la baba con el tipo”, agregó.
Cuando le mencionaron que en Nacional ambos compartían el puesto de 9, Gigliotti bromeó: “Yo jugaba mejor”, lo que desató las risas en el estudio.
Emmanuel Gigliotti y Luis Suárez