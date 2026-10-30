Alfonso "Pacha" Espino fue separado del plantel de Racing de Avellaneda por un acto de indisciplina con Sebastián Saja

El lateral izquierdo uruguayo Alfonso “Pacha” Espino fue separado del plantel de Racing de Avellaneda por un acto de indisciplina, informaron medios y periodistas argentinos este jueves.

El futbolista formado en Nacional y que estuvo cerca de volver a los tricolores en el último período de pases, fue apartado del plantel profesional tras un incidente luego de una sesión de entrenamiento, según el portal Tribuna.com

Espino tuvo un cruce de palabras con el director deportivo del club, Sebastián Saja , lo que fue considerado como un acto de indisciplina.

Todos se habría desencadenado porque el uruguayo no iba a ser tenido en cuenta en el plantel para la próxima fecha con partido ante Aldosivi, por lo que pidió que le permitieran viajar a Uruguay, lo que no fue considerado en el club.

Alfonso "Pacha" Espino en su presentación en Racing junto a Sebastián Saja, director deportivo del club, Ernesto Goñi, agente de GBG, grupo que representa al futbolista, y Diego Milito, presidente de Racing

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La decisión de Racing determina que el futbolista no sea tenido en cuenta en el plantel principal en lo que resta del año. Mientras tanto, entrenará en el Predio Tita Mattiussi, complejo de las categorías infantiles de la academia.

Alfonso "Pacha" Espino en su presentación en Racing

Una más

El Pacha Espino, que llegó a mitad de año a Racing desde Rayo Vallecano luego de negociar con Nacional, lo que no dejó buenas sensaciones con él en los hinchas bolsos, solo ha jugado cuatro partidos en el equipo albiceleste, el último de ellos el 30 de agosto.

Luego de este incidente con Saja y la decisión de la dirigencia de separarlo del plantel, en Argentina ven muy difícil que siga en el club el próximo año, pese a que tiene contrato vigente, por lo que podría ser cedido o rescindir.

El lateral de 34 años ha sido cuestionado por su estado de forma físico y tras las críticas tuvo un cruce con hinchas luego del clásico ante Independiente, lo que generó más roces con la parcialidad y la dirigencia del club.

El gesto de Alfonso "Pacha" Espino a los hinchas de Racing

Tras ese episodio, el oriundo de San Jacinto, Canelones, emitió un comunicado en el que se disculpaba por lo ocurrido.