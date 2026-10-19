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El gesto y el insulto de Alfonso "Pacha" Espino a los hinchas de Racing que generó críticas tras el clásico ante Independiente; mirá el video

En medio de una lluvia de insultos de los hinchas de Racing, el ex Nacional se levantó la camiseta y mostró su abdomen

19 de octubre de 2026 7:54 hs

El gesto de Alfonso "Pacha" Espino a los hinchas de Racing 

Alfonso “Pacha” Espino, el lateral izquierdo uruguayo de Racing de Avellaneda, realizó un gesto a hinchas del equipo tras el clásico ante Independiente de Jadson Viera, que tuvo empate 1-1 este domingo.

Al retirarse del campo de juego junto a sus excompañeros, en medio de una lluvia de insultos de la parcialidad albiceleste, el ex Nacional se levantó la camiseta y mostró su abdomen a los hinchas. Además, según informó ESPN, habría insultado a ese sector.

El gesto de Alfonso "Pacha" Espino a los hinchas de Racing

El gesto de Alfonso "Pacha" Espino a los hinchas de Racing

Su gesto se da luego de que el pasado fin de semana lo acusaron de estar fuera de forma física.

Espino, que no volvió a jugar este domingo, llegó a Racing en el último período de pase tras jugar en Rayo Vallecano de España.

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Tras su gesto, hinchas de Racing, equipo que atraviesa una crisis de resultados, lo cuestionaron por su actitud.

Empate en Avellaneda

Racing e Independiente empataron 1-1 este domingo en casa de la Academia en una versión desteñida del clásico de Avellaneda, con ambos equipos en crisis, por la decimotercera fecha del torneo Clausura del fútbol argentino.

El mediocampista Matías Zaracho (28') puso en ventaja a Racing cuando promediaba el primer tiempo, al empujar el balón sobre la línea tras un cabezazo de Adrián "Maravilla" Martínez en el estadio Presidente Perón, conocido como El Cilindro.

Pero el Rojo presionó en el arranque de la segunda mitad y llegó al empate desde el punto blanco, a través de Maxi Meza (65', de penal), que anotó con un tiro esquinado.

Nos vamos "con bronca porque creo que lo podríamos haber ganado. En el segundo tiempo, con buen juego, supimos sacar el partido adelante. En el primero nos ganaron mucho los duelos y creo que ahí nos sacaron la ventaja. Este grupo hoy se merecía una alegría, y la gente también", consideró Meza.

Con el empate, Independiente continúa séptimo en el Grupo A, todavía dentro de los posibles clasificados a los playoffs, a falta de tres jornadas para el final de la fase regular, pero quedó más lejos de las copas internacionales en la Tabla Anual.

Su eterno rival, por su parte, está 13º en la zona B y hace rato perdió las esperanzas de entrar en los torneos continentales del año próximo. También pende de un hilo su esperanza de clasificar a octavos de final.

Luego de la igualdad, el público de Racing se mostró muy enojado y cuestionó con cánticos a los dirigentes y al presidente, el exjugador Diego Milito.

"No nos vamos contentos porque queríamos ganar. Vamos a seguir trabajando. Entendemos el enojo de la gente", expresó el volante Matías Kranevitter.

La jornada dominical se cerrará con los choques entre el ya descendido Estudiantes de Río Cuarto y Aldosivi, que tiene un pie en segunda división, además de Estudiantes de La Plata-San Lorenzo y Belgrano de Córdoba-River Plate.

Con base en AFP

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