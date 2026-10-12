Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x $ 159

Siguenos en:

El Observador / Fútbol Internacional / URUGUAYOS

"¡Mirá cómo corre!": la dura crítica del periodista Flavio Azzaro al estado físico de Alfonso "Pacha" Espino en medio del mal momento de Racing de Avellaneda

“No es un problema que está gordo para jugar a la pelota, está gordo para tener la edad que tiene”, dijo Azzaro

12 de octubre de 2026 10:51 hs

La dura crítica del periodista Flavio Azzaro al estado físico Alfonso “Pacha” Espino

El periodista argentino Flavio Azzaro criticó duramente al futbolista uruguayo Alfonso “Pacha” Espino en medio del mal momento que atraviesa Racing de Avellaneda, que este domingo perdió de local ante Belgrano de Córdoba por 2-0.

El comunicador, reconocido hincha de la academia, cuestionó el estado físico del ex Nacional que llegó en el último período de pases desde Rayo Vallecano de España.

“Hoy me tomé el laburo de filmar a Pacha Espino”, dijo en su espacio del streaming AZZ, al analizar al uruguayo que fue suplente y no ingresó, pero lo observó cuando salió a la cancha.

“¡Mirá lo que es ese jugador! Mirá lo que es ese chico”, comentó. “Ese muchacho cobra 700 lucas verde al año, 700 lucas este año y 700 lucas el otro, más la comisión que pagaron por este pibe”.

El dolor del Pacha Espino tras la derrota de Rayo Vallecano en la final de la Liga Conferencia de la UEFA: "Estamos jodidos; hay que estar orgullosos e irse con la cabeza alta"

Alfonso "Pacha" Espino fue presentado en Racing de Avellaneda; mirá por cuánto firmó con "el primer grande" de Argentina

“Miren lo que es ese muchacho. Se ríe. ¡Mirá cómo corre! Me hace acordar a mí, mirá el orto que tiene, el físico que tiene. ¡700.000 dólares!”, agregó.

“Pero no es la culpa de Espino, perdóname flaco, justamente flaco no, perdóname gordo, no te lo digo a vos, vos no tenes la culpa”, señaló.

La dura crítica del periodista Flavio Azzaro al estado físico Alfonso

La dura crítica del periodista Flavio Azzaro al estado físico Alfonso "Pacha" Espino

“El problema no es Espino. ¿Ustedes vieron muchas veces a un jugador de fútbol así?”, preguntó. “Yo creo que este pibe no está godo para jugar al fútbol, esta gordo para tener la edad que tiene. No es un problema que está gordo para jugar a la pelota, está gordo para tener la edad que tiene”.

Azzaro cuestionó al gerente deportivo del club, Diego Milito, por la mala conformación del plantel y los últimos fichajes realizados.

Alfonso

Alfonso "Pacha" Espino en su presentación en Racing junto a Sebastián Saja, director deportivo del club, Ernesto Goñi, agente de GBG, grupo que representa al futbolista, y Diego Milito, presidente de Racing

Con respecto a Espino, agregó: “Capaz que tiene dignidad y te rescinde a fin de año, mientras tanto perdiste US$ 700.000, más la comisión que es por la misma guita”.

Racing se hunde

Belgrano de Córdoba se llevó tres puntos valiosos de Avellaneda, donde le ganó por 2-0 a un Racing sumergido que no ve la hora de que termine un año gris. Sus jugadores se fueron reprobados por los propios hinchas.

"Duele mucho pasar por este momento, terminar así hoy duele. Hay que seguir trabajando y tirar para adelante. El año fue malo, tenemos que levantar cabeza e insistir", aceptó Facundo Cambeses, el golero de Racing, que tratará de "salvar" la temporada cuando se enfrente con su clásico rival, Independiente, en la próxima jornada.

Lucas Zelarayan (41') y Franco "Mudo" Vázquez (90+5') señalaron los goles para el triunfo del Pirata, que manda con Central y Argentinos en el grupo B, y tiene ganas de retomar el protagonismo que lo llevó a ganar el torneo Apertura en el primer semestre.

Las más leídas

Posiciones del Torneo Clausura y de la Tabla Anual tras el triunfo de Nacional sobre Central Español: el tricolor igualó la línea de Peñarol

Luis Suárez anotó un doblete en la goleada del Inter Miami frente al DC United: mirá los goles

Central Español 0-1 Nacional: el tricolor ganó con golazo de Tiziano Correa y se mete fuerte en la pelea del Torneo Clausura

Una baja inesperada de último momento y el regreso de Calvo a la lista de convocados de Daniel Carreño en Nacional para enfrentar a Central Español

Temas

Flavio Azzaro Alfonso Pacha Espino Racing de Avellaneda

Seguí leyendo

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos