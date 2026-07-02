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Alfonso "Pacha" Espino fue presentado en Racing de Avellaneda; mirá por cuánto firmó con "el primer grande" de Argentina

Tras quedar finalizar contrato en Rayo Vallecano, Espino firmó con Racing y llega al fútbol argentino

2 de julio de 2026 14:03 hs
Alfonso Pacha Espino en su presentación en Racing junto a Sebastián Saja, director deportivo del club,&nbsp;Ernesto Goñi, agente de GBG, grupo que representa al futbolista, y Diego Milito, presidente de Racing

Alfonso "Pacha" Espino en su presentación en Racing junto a Sebastián Saja, director deportivo del club, Ernesto Goñi, agente de GBG, grupo que representa al futbolista, y Diego Milito, presidente de Racing

Alfonso “Pacha” Espino, lateral izquierdo formado en Nacional y que estuvo cerca de regresar a los tricolores en este período de pases, fue presentado este jueves como nuevo jugador de Racing de Avellaneda.

El jugador vuelve al fútbol sudamericano luego de jugar seis temporadas en los tricolores y tras su ciclo en España donde defendió a Cádiz entre 2018 y 2023, y a Rayo Vallecano, en los tres últimos años.

Alfonso

Alfonso "Pacha" Espino en su presentación en Racing

Tras quedar libre en el Rayo, Espino, de 34 años, firmó por dos años con Racing, en la que será su primera experiencia en el fútbol argentino.

“Alfonso Espino es nuevo jugador de La Academia. El lateral uruguayo llega en libertad de acción y ya firmó su contrato por dos años. ¡Bienvenido al El Primer Grande, Pacha!”, señalaron en el club de Avellaneda.

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Alfonso

Alfonso "Pacha" Espino en su presentación en Racing

El lateral fue presentado en un acto en el que estuvieron Diego Milito, presidente de Racing, Sebastián Saja, director deportivo, y Ernesto Goñi, agente de GBG, grupo que representa al futbolista.

Racing es considerado "el primer grande" del fútbol argentino debido a que fue el primer club que logró un heptacampeonato, con siete títulos consecutivos entre 1913 y 1919, lo que le dio nacimiento a su apodo de "La Academia".

Además, en 1967 se consagró como el primer equipo argentino en ser campeón del mundo, al ganarle la Copa Intercontinental al Celtic de Escocia en la recordada final en el Estadio Centenario con gol de Carlos "Chango" Cárdenas.

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