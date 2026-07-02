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Los millones que recibirá la SAD de Racing por la compra definitiva del lateral Thiago Espinosa, ex Peñarol, por América de México de Guillermo Almada

El jugador que había llegado al equipo azteca en febrero de ese año convenció con sus condiciones en el semestre y con la llegada de Guillermo Almada

2 de julio de 2026 13:43 hs
Matheuzinho y Thiago Espinosa de Racing

Matheuzinho y Thiago Espinosa de Racing

Foto: Nelson Almeida / AFP

América de México, club que recientemente contrató a Guillermo Almada como DT, hizo uso de la opción de compra del lateral uruguayo Thiago Espinosa, de 21 años, quien estaba préstamo desde Racing Club de Sayago.

El jugador que había llegado al equipo azteca en febrero de ese año convenció con sus condiciones en el semestre, si bien no tuvo continuidad con el entrenador Andre Jardine y jugó solo seis partidos, y ahora con el aval Almada el club decidió comprar su ficha.

Thiago Espinosa

Thiago Espinosa

De esta forma, América desembolsó US$ 2 millones a la SAD de Racing, institución que tiene como principales accionistas al grupo Red&Gold Football, la empresa conjunta entre el FC Bayern Múnich de Alemania y Los Angeles Football Club de Estados Unidos.

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En América, uno de los clubes más importantes de México firmará contrato por cuatro temporadas.

Espinosa es compañero de equipo de los uruguayos Brian Rodríguez, quien podría salir en este mercado, y de Sebastián Cáceres, ambios jugadores de la selección en el Mundial 2026.

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