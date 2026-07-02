Los millones que recibirá la SAD de Racing por la compra definitiva del lateral Thiago Espinosa, ex Peñarol, por América de México de Guillermo Almada

América de México, club que recientemente contrató a Guillermo Almada como DT, hizo uso de la opción de compra del lateral uruguayo Thiago Espinosa , de 21 años, quien estaba préstamo desde Racing Club de Sayago.

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El jugador que había llegado al equipo azteca en febrero de ese año convenció con sus condiciones en el semestre, si bien no tuvo continuidad con el entrenador Andre Jardine y jugó solo seis partidos, y ahora con el aval Almada el club decidió comprar su ficha.

De esta forma, América desembolsó US$ 2 millones a la SAD de Racing , institución que tiene como principales accionistas al grupo Red&Gold Football, la empresa conjunta entre el FC Bayern Múnich de Alemania y Los Angeles Football Club de Estados Unidos.

Espinosa hizo formativas en Peñarol durante 9 años y en 2024 pasó a Racing de Sayago, donde se destacó con sus buenas actuaciones y fue una de las revelaciones en 2025.

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En América, uno de los clubes más importantes de México firmará contrato por cuatro temporadas.

Espinosa es compañero de equipo de los uruguayos Brian Rodríguez, quien podría salir en este mercado, y de Sebastián Cáceres, ambios jugadores de la selección en el Mundial 2026.