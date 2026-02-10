El juvenil que Peñarol dejó libre, triunfó en Racing y será compañero de Brian Rodríguez y Sebastián Cáceres en América, el más grande de México
El club más poderoso económicamente del fútbol mexicano, y más ganador, se lleva a otro uruguayo
10 de febrero 2026 - 13:42hs
Thiago Espinosa
Foto: @LigaAUF
Thiago Espinosa, el juvenil que fue dejado libre por Peñarol en sus divisiones menores y que el año pasado tuvo un notable pasaje por Racing, fue contratado por América de México, el club más grande de ese país.
Allí será compañero de los uruguayos Brian Rodríguez y Sebastián Cáceres, ya que el otro uruguayo que defendía al club, Rodrigo Aguirre, se fue a Tigres.
La historia de Thiago Espinosa
En 2023, Thiago Espinosa jugó la Copa Libertadores sub 20 con Peñarol. Su puesto es de lateral izquierdo y tiene 21 años.
El club venía se ser campeón en la edición anterior, y en esa, ganó su grupo ante Caracas de Venezuela, O'Higgins de Chile y Alianza Lima, venciendo a sus tres rivales.