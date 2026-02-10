El juvenil que Peñarol dejó libre, triunfó en Racing y será compañero de Brian Rodríguez y Sebastián Cáceres en América, el más grande de México

Thiago Espinosa , el juvenil que fue dejado libre por Peñarol en sus divisiones menores y que el año pasado tuvo un notable pasaje por Racing, fue contratado por América de México, el club más grande de ese país.

Allí será compañero de los uruguayos Brian Rodríguez y Sebastián Cáceres, ya que el otro uruguayo que defendía al club, Rodrigo Aguirre, se fue a Tigres.

En 2023, Thiago Espinosa jugó la Copa Libertadores sub 20 con Peñarol. Su puesto es de lateral izquierdo y tiene 21 años.

El club venía se ser campeón en la edición anterior, y en esa, ganó su grupo ante Caracas de Venezuela, O'Higgins de Chile y Alianza Lima, venciendo a sus tres rivales.

El uruguayo disputó todos esos compromisos y dio una asistencia contra los chilenos.

Pero en semifinales, perdieron con Boca Juniors 1-0, debiendo enfrentar a Cerro Porteño por el tercer puesto, que perdieron por penales.

20250424 FBL - SUDAMERICANA - CORINTHIANS - RACINGURU Corinthians' defender #02 Matheuzinho and Racing's midfielder #06 Thiago Espinosa fight for the ball during the Copa Sudamericana group stage football match between Brazil's Corinthians and Uruguay's R Matheuzinho y Thiago Espinosa de Racing Foto: Nelson Almeida / AFP

Después, Peñarol lo dejó en libertad de acción y Racing se interesó por él y lo contrató en 2024.

Pero fue el año pasado cuando despegó con su fútbol y un gran juego de defensa y con proyección en ataque.

Debido a esto, contó con 25 votos de los 100 periodistas que eligieron en la encuesta de Referí, Fútbolx100, para lo que fue el equipo ideal de la LIga AUF Uruguaya 2025. Además, adquirió roce internacional al jugar dos ediciones de la Copa Sudamericana.

América de México se interesó en él y en ese país, la prensa informa que el club realizó una "jugada maestra" para contratarlo.