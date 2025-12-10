El equipo ideal de Fútbolx100 de 2025: hegemónica presencia de Nacional, Liverpool y Peñarol junto a un solo jugador de Cerro Largo

Nacional, Liverpool y Peñarol fueron los equipos que definieron la temporada 2025 de la Liga AUF Uruguaya y por esa razón sus jugadores marcaron una hegemónica presencia en el equipo ideal del año para la encuesta Fútbolx100 que realiza anualmente Referí.

El campeón Nacional aportó cuatro jugadores en el equipo ideal mientras que Liverpool , semifinalista del certamen, y Peñarol, el vicecampeón, lo secundaron con tres futbolistas cada uno.

Fuera de quienes son los tres grandes protagonistas del fútbol uruguayo en las últimas cuatro temporadas, se metió un solo jugador y el mismo pertenece a Cerro Largo.

Así se compone el equipo ideal: Gino Santilli (Cerro Largo); Kevin Amaro (Liverpool), Nahuel Herrera (Peñarol), Julián Millán (Nacional), Maximiliano Olivera (Peñarol); Christian Oliva (Nacional), Ignacio Sosa (Peñarol), Luciano Boggio (Nacional); Nicolás López (Nacional), Abel Hernández (Liverpool) y Nicolás Vallejo (Liverpool ).

La figura táctica más elegida por los periodistas fue el 1-4-3-3 con 41 votos siendo el 1-4-4-2 la segunda con más elecciones con 20.

En el arco, el argentino Gino Santilli, de Cerro Largo, aventajó por seis votos (37 a 31) al panameño Luis Mejía, que había sido el mejor golero de 2024 y por consiguiente integrante del equipo ideal. El mejor golero nacional fue Bruno Antúnez, de Boston River, con el 10,5% de los votos.

En materia de defensores, Kevin Amaro, Nahuel Herrera y Julián Millán fueron elegidos con 95 votos. mientras que completó la retaguardia Maximiliano Olivera, con 56 votos superando al lateral izquierdo de Racing, Thiago Espinosa que acaparó el 25% de los votos.

En la línea de volantes, Christian Oliva fue el más seleccionado con el 63% de los votos, seguido de Ignacio Sosa con 58% y Luciano Boggio con 35%.

Detrás de ellos quedaron cerca pero sin poder entrar en el equipo ideal el argentino Eric Remedi con 30 votos, Martín Rabuñal con 28 y Leonardo Fernández también con 28.

Fernández venía de ser el mejor jugador de la temporada 2024 con 99 votos, el mejor volante con el 74% y también integrante del equipo ideal con una votación perfecta del 100%.

Finalmente, en la delantera, Abel Hernández acaparó el 100% de los votos en reconocimiento a una temporada memorable.

Completaron el equipo ideal su compañero de equipo en Liverpool, el argentino Nicolás Vallejo con el 80% de los votos y Nicolás "Diente" López, el goleador del campeón Nacional, con un 76%.

Detrás de ellos, a mucha distancia, los más votados fueron Maximiliano Gómez (21), Matías Arezo (9) y Agustín Rodríguez (8).

Estas fueron las formaciones tácticas elegidas por los periodistas que participaron en la encuesta.