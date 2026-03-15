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Incendio en complejo Euskal Erría 70 provocó la evacuación de más de 100 personas

El incidente tuvo lugar sobre un apartamento de la Torre 23 del complejo, presentándose afectaciones parciales sobre un dormitorio y el pasillo; no hubo personas afectadas

15 de marzo 2026 - 16:37hs
Complejo de edificios Euskal Erría de Malvín Norte

Complejo de edificios Euskal Erría de Malvín Norte

Foto: Agencia Nacional de Vivienda

Este domingo cerca del mediodía tuvo lugar un incendio en un apartamento de la Torre 23 del complejo Euskal Erría 70, según informó la Dirección Nacional de Bomberos en un comunicado.

El incidente presentó afectación parcial, concentrándose los daños en un dormitorio y el pasillo, "registrándose además afectación por humo en el resto del apartamento", explicaron.

En el edificio no se registraron personas fallecidas ni lesionadas de gravedad. Aun así, varias personas tuvieron que ser trasladadas de forma preventiva a centros médicos cercanos debido a la inhalación de humo.

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No se registró ningún punto de propagación del fuego hacia apartamentos linderos ni hacia otros niveles del lugar.

"El incendio fue controlado y extinguido rápidamente por personal de las unidades operativas de Bomberos de Carrasco y Centro Cordón, mediante la utilización de camiones autobomba tanque, camiones cisterna, así como también el empleo de las bocas de incendio equipadas del propio edificio, lo que permitió una rápida contención del foco ígneo", aseguraron.

Al momento del incidente, varios residentes lograron autoevacuarse, mientras que personal de Bomberos debió realizar tareas de evacuación asistida, principalmente de personas mayores y niños que aún permanecían en sus apartamentos. En total tuvieron que evacuar a más de 100 personas.

Personal del Departamento de Investigación de Siniestros de Bomberos se encuentra trabajando en el lugar a efectos de identificar las causas y el origen del incendio.

Temas:

incendio Bomberos Personas Euskalerría

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