Incendio en taller mecánico de Malvín Norte dejó cinco vehículos con pérdidas totales: no hubo personas lesionadas

Un incendio se registró en la madrugada de este jueves en un taller mecánico ubicado en la intersección de las calles Ciudad de Azul e Hipólito Yrigoyen, en la zona de Malvín Norte, según informó la Dirección Nacional de Bomberos.

Registrate gratis y seguí navegando ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Registrate

Suscribite por USD 3,45 al mes ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Suscribite

Esta nota es exclusiva para suscriptores. Accedé ahora y sin límites a toda la información. Suscribite ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí

El hecho fue reportado sobre la hora 00:52 y, al arribo de la primera dotación del destacamento Carrasco, se constató un fuego generalizado en el local, de aproximadamente 200 metros cuadrados. Ante la magnitud del siniestro, se solicitó apoyo hídrico y de personal, concurriendo también efectivos del destacamento Centro Cordón.

Durante el operativo, los bomberos lograron controlar el foco ígneo y evitar la propagación hacia viviendas linderas, aunque el taller resultó afectado de forma generalizada.

En el interior del establecimiento había varios vehículos: cuatro autos y una moto sufrieron pérdidas totales, mientras que otros cuatro rodados fueron retirados sin daños.