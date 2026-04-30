Incendio en taller mecánico de Malvín Norte dejó cinco vehículos con pérdidas totales: no hubo personas lesionadas

Un incendio se registró en la madrugada de este jueves en un taller mecánico ubicado en la intersección de las calles Ciudad de Azul e Hipólito Yrigoyen, en la zona de Malvín Norte, según informó la Dirección Nacional de Bomberos.
El hecho fue reportado sobre la hora 00:52 y, al arribo de la primera dotación del destacamento Carrasco, se constató un fuego generalizado en el local, de aproximadamente 200 metros cuadrados. Ante la magnitud del siniestro, se solicitó apoyo hídrico y de personal, concurriendo también efectivos del destacamento Centro Cordón.
Durante el operativo, los bomberos lograron controlar el foco ígneo y evitar la propagación hacia viviendas linderas, aunque el taller resultó afectado de forma generalizada.
En el interior del establecimiento había varios vehículos: cuatro autos y una moto sufrieron pérdidas totales, mientras que otros cuatro rodados fueron retirados sin daños.
Tras las tareas de extinción, enfriamiento y remoción, Bomberos confirmó que no se registraron personas lesionadas.