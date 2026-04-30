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"Implica un aumento del gasto", dijo Rodrigo Arim sobre políticas destinadas a la infancia en la Rendición de Cuentas

El director de la OPP aseguró que estas políticas son una prioridad para el gobierno nacional

30 de abril de 2026 7:32 hs
Rodrigo Arim&nbsp;en el streaming de El Observador

Rodrigo Arim   en el streaming de El Observador

El director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Rodrigo Arim, dijo que las políticas destinadas a la infancia implican "un aumento del gasto" dentro de la Rendición de Cuentas.

"Esto va a ser prioridad y es un anuncio del gobierno, buscaremos los espacios fiscales para que cumpliendo con el plan fiscal que tiene este gobierno y que anunció el año pasado", dijo Arim entrevistado por el programa de streaming Todo un tema (TUT) de El Observador.

"Lo más natural es que empecemos con quienes están naciendo hoy en Uruguay, para que empiecen mejor", agregó el director de la OPP. "Esta es la única de las políticas que surgen del diálogo social donde no solo hay un aumento del gasto, sino que estamos convencidos que es un camino que Uruguay tiene que recorrer formalmente para fortalecerlo del punta de vista fiscal", según el jerarca.

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Sobre otros resultados del diálogo social, Arim ya había destacado en otra instancia que el gobierno prevé que alrededor del 30% de los trabajadores, principalmente los de menores ingresos, podría acceder a una jubilación anticipada a los 60 años en condiciones similares a las vigentes antes de la reforma previsional de 2023. Según detalló el jerarca, los trabajadores de ingresos medios o altos también podrán retirarse a los 60 años, pero con un costo en el monto de la prestación.

El miércoles, entrevistado en El Observador, también aseguró que "el crecimiento económico es importante desde el punto de abatir la pobreza", aunque según él "es insuficiente".

"Hay niños en Uruguay que viven en hogares cuyos padres tienen dificultad para generar un nivel de ingresos y para conseguir un empleo estable. Donde están los niños pobres son lugares que tienen cierto grado de vulnerabilidad en tal aspecto. Por eso es tan importante tener una matriz amplia de protección a la infancia y a la adolescencia", sentenció el jerarca.

Embed - ARIM sobre INFANCIA y DIÁLOGO SOCIAL: "Implica un aumento del gasto, pero es el camino correcto"

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