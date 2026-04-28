"No recoge adecuadamente nuestros aportes": cámaras empresariales se desmarcan del acuerdo alcanzado en diálogo sobre seguridad social

Las cámaras empresariales que participaron en el diálogo por la seguridad social convocado por el gobierno resolvieron "no acompañar el resultado alcanzado" al final de la ronda de consultas, en las que el Poder Ejecutivo sí alcanzó acuerdos en algunos puntos con la central sindical PIT-CNT.

La Confederación de Cámaras Empresariales aseguró en un comunicado que no acompañan el resultado de este diálogo debido a que, según entienden, "el documento final no recoge adecuadamente" sus aportes . "Ni respeta los criterios que entendíamos esenciales para su desarrollo", según los empresarios.

El comunicado lleva la firma de la Cámara de Comercio y Servicios del Uruguay , la Unión de Exportadores y la Cámara Mercante de Productos Mercantes , quienes afirman que participaron "de todas las instancias de trabajo", pero sostienen que "el diálogo exige condiciones de equilibrio , reglas claras y una consideración efectiva de las distintas posiciones".

PIT-CNT: los principales acuerdos de la central sindical con el gobierno en el diálogo sobre seguridad social

La coalición convocará a Oddone y a Castillo por acuerdo entre gobierno y PIT-CNT en seguridad social

"Dado que el documento elevado al Poder Ejecutivo no refleja los planteos presentados por las cámaras empresariales , consideramos necesario dejar constancia de nuestras discrepancias y acercar nuestros insumos para que puedan ser contemplados en las etapas posteriores de análisis y definición de leyes específicas", añadieron las cámaras.

"Desde el inicio sostuvimos una posición clara: su abordaje debe realizarse con una visión integral, que contemple objetivos, costos, fuentes de financiamiento y sostenibilidad en el tiempo, aspectos que no fueron debidamente considerados en el resultado final", sentenció el comunicado.

En este mismo sentido, la bancada bicameral de la Coalición Republicana también se mostró crítica con el resultado alcanzado y anunció que convocará al Parlamento al ministro de Economía, Gabriel Oddone, y al ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo.

Por otra parte, el PIT-CNT aprobó por amplia mayoría una resolución sobre el diálogo en seguridad social en la que definió que no existen condiciones para un acuerdo global, aunque enumeró una serie de avances alcanzados en la negociación.

Entre los principales puntos: