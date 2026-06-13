Ayudado por el inicio del Mundial, el gobierno lanza discusiones centrales y procura retomar la agenda tras la polémica por la camioneta de Orsi

Hay tres recientes hitos para la administración de Yamandú Orsi que ayudan a calmar la tormenta política que envolvió al presidente durante dos semanas.

Cuatro ministros encabezaron el miércoles el anuncio del proyecto de ley de Competitividad y Reducción del Costo de Vida, defendida por Gabriel Oddone como una “modesta pero importante reforma del Estado” que “la última vez que estuvo en la mesa fue en 1995”.

Se trata de una apuesta central del ministro de Economía y de Orsi para remover burocracia y abaratar precios de la canasta básica. El proceso involucró a numerosas unidades ejecutoras y conllevó varios meses de discusión, pero al decidir el momento y la forma de la conferencia, el entorno del mandatario tomó en cuenta el peso de la iniciativa para comenzar a cambiar el eje de discusión pública y marcar agenda , según pudo reconstruir El Observador.

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Al día siguiente, con el canto de Shakira y el triunfo inaugural de México sobre Sudáfrica, empezaron a correr los 39 días del Mundial 2026 . La contienda acapara desde entonces una porción masiva de la audiencia y de la conversación pública.

Luego de pedir autorización al Parlamento para asistir a esta cita entre el 13 y el 18 de junio en Estados Unidos, el mandatario resolvió retirar el pedido. El canciller Mario Lubetkin había dicho la semana anterior que le resultaría “muy difícil al presidente” no asistir “por lo menos al primer partido”, ante la presión “muy fuerte” del titular de la FIFA, Gianni Infantino, para que estén presentes los mandatarios de los países participantes.

20250806 Oddone, Yamandu Orsi Foto: Inés Guimaraens

Orsi señaló entonces a Carve Deportiva que era bueno estar en Uruguay para el tratamiento de la Rendición de Cuentas y de la ley de Competitividad, ambos “fundamentales” para su gobierno. En la decisión pesó además la lectura política de que no era el momento más oportuno para salir del país, según aseguraron fuentes políticas.

El último hito concentrará otra parte del debate en los próximos días: el armado final de la Rendición de Cuentas, con expectativas dentro del oficialismo de que haya más recursos para las políticas sociales. Si bien estaba previsto que el Consejo de Ministros fuera convocado esta última semana para laudar en la interna del gobierno los pedidos de mayores asignaciones –de hecho hubo consultas a lo largo de la semana a Presidencia respecto a si esa cita se concretaría–, el encuentro pasará para los próximos días.

Los debates parlamentarios de ambos proyectos correrán en paralelo durante los siguientes meses, dado que la ley de Competitividad será remitida a la Cámara de Senadores y la Rendición de Cuentas ingresará por Diputados.

Fuentes de Torre Ejecutiva reconocieron que esta coyuntura contribuye a pasar la página a la polémica por la camioneta Hyundai Santa Fe de Orsi, que será finalmente transferida a la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP).

A esto se suma que la orgánica del Frente Amplio ha evitado tratar el tema en sus ámbitos institucionales y de hecho pasó la Mesa Política recién para el jueves de la semana que viene.

Críticas y respaldos

Aún en este contexto hubo dentro de la misma semana voces que, desde el seno mismo del oficialismo, expresan que el tema no está cerrado. El intendente de Montevideo, Mario Bergara, reconoció el lunes a Desayunos Informales que tras el video de Orsi “aparecieron elementos que requieren más explicación” y apuntó que no duda que “vaya a pasar” que se dé mayor “transparencia” al respecto.

También el exintendente Marcos Carámbula, padrino político de Orsi, dijo a La Diaria que la comunicación del presidente –a la espera del fallo de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep)– “tiene que ser muy seria y segura”.

Tanto en la reunión del martes 2 de junio con periodistas en el piso 11 de Torre Ejecutiva como en el almuerzo de este lunes con la bancada de senadores oficialistas en la residencia de Suárez, el mandatario reconoció que pueden haber habido errores en la forma en la que manejó políticamente el tema, pero no expresó reparos éticos o legales a la forma en que compró la camioneta.

Durante este último encuentro –del que informó en primera instancia Subrayado– el presidente se ofreció a poner a disposición toda la documentación del caso para quien tuviera dudas sobre su accionar y quisiera trasladarlas en privado.

Ante ese planteo, según pudo reconstruir El Observador, ninguno de los senadores requirió mayor información al mandatario y de hecho la bancada manifestó su respaldo.

Las intervenciones de los legisladores sí incluyeron deseos de contar con más dinero en la Rendición de Cuentas, tal como contó a título personal la senadora Constanza Moreira en entrevista con el streaming La Fórmula.

Orsi enfatizó ese día en la confianza que tiene sobre su gabinete y en las políticas del gobierno. Su planteo es relevante en tanto no está considerando en el corto plazo hacer movimientos de ministros, incluso cuando su entorno debate puertas adentro de Torre Ejecutiva variados escenarios para dar un golpe de timón, desde cambios en mandos medios hasta ideas de máxima sobre “relanzar” el gobierno.

20250715 Alejandro Sánchez, Yamandu Orsi. Seminario sobre Justicia y Telecomunicaciones. Foto: Inés Guimaraens

Fallas en la coordinación

Por otro lado, la polémica por la camioneta generó también dificultades dentro de la propia Presidencia a la hora de enfrentar el asunto.

Tal como informó Búsqueda y confirmó El Observador, ni Alejandro Sánchez, ni el asesor presidencial Camilo Cejas, ni el prosecretario Jorge Díaz estaban al tanto de que Orsi había usado un auto donado para su campaña como parte del pago de la nueva Hyundai Santa Fe, información que dio a conocer el mismo semanario el lunes 1 de junio por la noche.

A pesar de esta descoordinación, el secretario de Presidencia cerró filas al día siguiente y participó junto a Orsi en la reunión con cuatro medios de prensa escrita –entre ellos El Observador– en las que los jerarcas brindaron explicaciones sobre el caso.

Fuentes de la cúpula del movimiento reconocieron que la información librada “a cuentagotas” complicó la gestión política de la crisis, pero negaron cualquier indicio de malestar con el presidente.

En los últimos meses, de hecho, Orsi había convocado a varias reuniones en la residencia de Suárez y Reyes con el fin de allanar el diálogo y mantener su compromiso de un intercambio asiduo con legisladores y dirigentes. El 15 de mayo, por ejemplo, recibió en esa sede del Prado a una delegación del Ejecutivo del MPP, en días en que ya había tomado estado público la caída de la aprobación del gobierno en las encuestas.

El mandatario mantiene en este sentido un diálogo frecuente con la exvicepresidenta Lucía Topolansky, quien de hecho ofició de anfitriona en febrero para un asado sobre la chacra de Rincón del Cerro que juntó a Orsi con ejecutivos del MPP.

Como parte de intercambios que han pasado bajo el radar, Orsi también ha recibido en los últimos meses a representantes de sectores frenteamplistas y a delegados del Secretariado Ejecutivo del Frente Amplio.

El periplo en torno a la camioneta demostró que durante esos días falló la coordinación que hasta entonces había buscado afianzar con la fuerza política.

A modo de ejemplo, el secretario de Propaganda del Partido Comunista, Gabriel Mazzarovich, contó la semana pasada en la tertulia de En Perspectiva que hasta ahí no había sido posible hilvanar una “estrategia de defensa” dado que se iban enterando “por la prensa” sobre los nuevos datos.

El dirigente del Ejecutivo comunista relató que durante ese fin de semana había participado en eventos tales como la inauguración de un memorial en Lavalleja, el Plenario del Frente Amplio y conversatorios en comités de base. “Se siguieron haciendo cosas por todos lados y tampoco hubo una orientación de información –así como se le dio a la prensa– hacia el conjunto de los legisladores o del Frente Amplio de ‘vamos a ir para ahí’. Entonces es muy difícil… hay un grado de expectativa de (...) escuchemos, porque en un tema delicado de manejo público y capaz que la embarrás en vez de ayudar. Pero no hubo tal instancia”.