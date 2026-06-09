Lucía Topolansky sobre polémica por camioneta de Yamandú Orsi: "El presidente es demasiado espontáneo en algunos momentos"

La ex vicepresidenta de la República, Lucía Topolansky , consideró que el presidente Yamandú Orsi "en algunos momentos" es " demasiado espontáneo " y eso fue lo que le jugó en contra durante el episodio referido a la polémica por la compra de una camioneta Hyundai Santa Fe .

" El presidente es demasiado espontáneo para mí en algunos momentos . Yo lo quiero como persona, porque es transparente. Diría que casi en el 100% de las cosas. Pero, desgraciadamente, la vida nos exige a veces saber que no solo somos nosotros sino que estamos representando algo, a alguien, a una sociedad y a una institución . En este caso la Presidencia de la República", señaló Topolansky en entrevista con Informativo Sarandí.

Por otra parte, la exsenadora del Movimiento de Participación Popular (MPP) dijo que la comunicación "es un arte", aunque aclaró que, pese a eso, no creía que todos los pecados fueran atribuibles a la "mala comunicación".

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" Eso es un reduccionismo de los problemas . Tampoco son buenas las comparaciones. No todos los presidentes de la República son iguales aunque sean de los mismos partidos. No fue igual Batlle que Sanguinetti, ni Lacalle padre que Lacalle hijo. Por tanto, Tabaré y Pepe no son iguales que Yamandú", señaló.

Y agregó: "Procedió con la espontaneidad de un vecino".

Las declaraciones de Topolansky se suman a las de otros dirigentes históricos del Frente Amplio —y allegados a Orsi— que, de forma más o menos explícita, criticaron el accionar del presidente en el episodio de su camioneta.

El exintendente de Canelones Marcos Carámbula, por ejemplo, señaló que se debió haber tenido "mucha certeza en la comunicación" y reconoció que era debatible si era pertinente que el presidente comprara una camioneta de alta gama a pocos días de asumir, dada la "austeridad" de los gobernantes frenteamplistas.

Días después de que se instalara la polémica, Orsi pidió disculpas en un video publicado en sus redes sociales, pero ante la revelación de nueva información por parte del semanario Búsqueda, convocó a cuatro medios de comunicación para dar mayores explicaciones. De allí surgió que el mandatario había decidido donar la camioneta Hyundai Santa Fe a la Anep y que, a partir de entonces, se trasladaría únicamente en una camioneta Toyota adquirida por Presidencia de la República.