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"Aparecieron elementos que requieren más explicación": Bergara opinó sobre la camioneta de Orsi

Bergara señaló además que "sobre todo" el tema genera "preocupación" por el "impacto político que sin dudas tiene"

9 de junio de 2026 13:36 hs
Yamandú Orsi y Mario Bergara

Yamandú Orsi y Mario Bergara

Foto: Dante Fernandez / FocoUy

El intendente de Montevideo (IM), Mario Bergara, habló sobre la polémica por la camioneta del presidente Yamandú Orsi adquirida con descuento y señaló que, a su entender, aparecieron ciertos "elementos que requieren más explicación".

"Creo que el presidente dio su visión de los hechos. Creo que después aparecieron elementos que requieren más explicación", señaló en entrevista con el programa Desayunos Informales (Canal 12).

En cuanto a esto, además señaló que "sobre todo" la cuestión genera "preocupación" por el "impacto político que sin dudas tiene".

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"El presidente hace el video con sus explicaciones y después aparecen elementos adicionales. Me parece que ahí todo lo que implique explicación y transparencia va a ayudar", señaló después.

"Da la sensación de que ahí hubo como confusión entre lo que es una cuestión de comando de campaña, candidato, partido, sector político y Frente Amplio", añadió.

Para cerrar sobre el tema, el intendente sostuvo que "faltó claridad" en explicar cómo funcionaba "ese flujo de aportes de campaña" y aseguró que todavía hay un "margen" para terminar de aclarar el tema.

La polémica con la camioneta de Orsi comenzó después de que el programa Así Nos Va revelara que el vehículo del mandatario había sido adquirido con un descuento de US$ 25 mil.

A partir de ahí, la situación provocó las críticas desde la oposición y llevó al presidente a brindar, mediante un video, las explicaciones del caso.

Sin embargo, poco después de que el filme tomara conocimiento público, Búsqueda informó que en la compra de su nuevo automóvil, Orsi entregó su camioneta anterior –una Hyundai del 2020–, pero también una Renault Stepway que había sido donada por CarOne a la campaña y US$ 15 mil en dos transferencias desde su cuenta personal, información que había omitido en el video.

Finalmente y para dejar el tema laudado, el mandatario decidió donar el vehículo a la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP).

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