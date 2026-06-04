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La camioneta de Orsi acumuló deuda de patente durante todo 2025 y abonó más de $242.000 a fin de año

El recibo incluye distintos conceptos, entre ellos patente de rodados, multas de tránsito, recargos por mora y sanciones por exceso de velocidad

4 de junio de 2026 10:48 hs
El Observador | Daniel Castro

Por  Daniel Castro

Yamandú Orsi camioneta Hyundai Santa Fe

Yamandú Orsi camioneta Hyundai Santa Fe

Foco-Gastón Britos

Un recibo emitido por la Intendencia de Canelones a nombre del presidente Yamandú Orsi muestra que la camioneta Hyundai New Santa Fe híbrida modelo 2025 mantuvo una deuda de patente durante todo el año pasado por un importe total de $242.279, confirmaron a El Observador fuentes de la comuna canaria.

El recibo incluye distintos conceptos, entre ellos patente de rodados, multas de tránsito, recargos por mora, gastos administrativos y sanciones por exceso de velocidad. La suma de esos ítems alcanza el monto total que figura en el comprobante.

Sin embargo, desde la Intendencia de Canelones aclararon a El Observador que la imagen corresponde a un recibo de pago y no a una deuda vigente. Según indicaron, el documento refleja un monto que fue abonado y que, en consecuencia, el vehículo actualmente se encuentra al día y no registra deudas pendientes.

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Pese a que el departamento de Recursos Financieros de la comuna canaria aclaró que dan información privada de los contribuyentes, autoridades del gobierno departamental aseguraron que Orsi "pagó todo" y subrayaron que ahí "no tiene deudas". La imagen muestra como titular del vehículo a Orsi y detalla que el pago fue realizado el 3 de diciembre de 2025.

La difusión del documento se produjo en medio de la controversia generada por la adquisición de la camioneta utilizada por el presidente y las discusiones públicas sobre los descuentos obtenidos en la compra del vehículo.

Desde la Intendencia insistieron en que el comprobante que circula corresponde a una obligación ya cancelada y que la situación tributaria del vehículo se encuentra regularizada.

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