Orsi donará su camioneta Hyundai Santa Fe a la ANEP

El presidente Yamandú Orsi donará su camioneta Hyundai Santa Fe del año 2024 a la Administración Nacional de Educación Pública ( ANEP ) para el traslado de niños en el interior, según confirmó el mandatario en una conversación con medios de prensa escrita de la que participó El Observador.

Orsi pretende de esta manera dar por laudada la polémica en torno al descuento que obtuvo en la compra a Oliva Automotores, informado en primera instancia por el programa Así Nos Va de Radio Carve.

Por su parte, el semanario Búsqueda divulgó en la noche del lunes que el pago del vehículo se había compuesto de una transferencia de US$ 15 mil por parte del entonces presidente electo y la entrega de dos vehículos: su Hyundai del mismo modelo del año 2022 y una Renault Stepway que había sido donada por Car One para su campaña y acreditada por la fórmula del Frente Amplio ante la Corte Electoral.

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Orsi mostró a los medios documentación para acreditar el desglose del pago a la automotora, que le tomó la primera camioneta a un valor de US$ 22 mil y la segunda a US$ 17 mil. El pago fue completado por una transferencia bancaria de US$ 15.000, que Orsi dijo efectuó de una cuenta personal pero no mostró documentación que lo acredite. De esa forma, se alcanzó el pago de US$ 54 mil dado a conocer en primera instancia por la periodista Patricia Madrid.

La reunión de la que solo participaron periodistas de prensa escrita respondió a una decisión del presidente fundamentada en que las explicaciones del caso requerían de una exposición prolongada y detallada que a su entender eran más propicias para ese formato.

En una conversación en la que también participaron el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez y el titular de la Oficina Nacional del Servicio Civil, Sergio Pérez, los jerarcas explicaron en base al artículo 2 de la Circular 11.902 de la Corte Electoral que todos los aportes recibidos para la campaña fueron a nombre del comité de campaña del candidato Orsi y que no hubo cesión de derechos al Frente Amplio.

Presidencia contó durante la reunión que decidieron no empadronar la Renault Stepway para circular durante la campaña y que apostaron en cambio por una rifa para recaudar dinero. La instancia no tuvo ganadores –salió un número que no había sido vendido– y por tanto afirmaron que el vehículo quedó a nombre del candidato.

En este sentido, manifestaron que cuando cerraron todas las facturas de la campaña a fines de abril de 2025, el comité de campaña de Orsi entregó al Frente Amplio una suma de $17 millones que no habían sido gastados y que eran producto de las contribuciones líquidas y de la propia Renault.

Una noticia con mayor desarrollo y detalles de lo informado por Presidencia será publicada por El Observador este miércoles.