"Hace 35 años la tienen adentro": la frase de un edil del FA que encendió la sesión de la Junta de Montevideo

La oposición y el oficialismo se cruzaron este lunes durante la sesión de la Junta Departamental de Montevideo tras el edil de Frente Amplio ( FA ), Alejandro Milano , dijera que los integrantes de los otros partidos "hace 35 años la tienen adentro" .

Estas expresiones ocurrieron en el marco de la comparecencia del director de Desarrollo Ambiental de la Intendencia de Montevideo, Leonardo Herou , por la situación de la recolección de residuos en la capital .

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"Está muy claro que hoy la oposición nos viene a dar clases de limpieza. Los felicito. Está muy claro que esto es parte de una forma de operar de la derecha, es la manera en la que vienen trabajando y es lo que se ve en el día a día. Es evidente que no queremos tener un Montevideo lleno de mugre, como plantean. Tal vez vivo en otro Montevideo, lo más probable", señaló el político sobre el comienzo de su oratoria.

"Mi Montevideo no lo veo de esa manera, veo un Montevideo que viene mejorando, que de a poco viene cambiando. Pero hablar de mugre, de emergencia, me genera algo extraño. Entiendo que parece hasta de Cantinflas: hablan, hablan, hablan y no dicen nada, es parte de lo mismo", agregó.

Tras esto, Milano cuestionó que la oposición hable de un "diálogo constructivo", cuando "la verdad es que no se construye para nada" y lo que hay "es un diálogo totalmente destructivo".

"Y cuando hablan de los vecinos... qué debe importante que tienen con los vecinos ustedes", señaló luego. Estas expresiones despertaron ya las primeras críticas desde la oposición y el paso del presidente de la sesión, que pidió silencio y le solicitó al edil que se dirigiera a la mesa.

"Es evidente que la oposición ya vino con el diálogo armado desde la campaña. No vienen a generar un diálogo, sino que lo que se genera es confusión", continuó en sus expresiones.

"Nosotros tratamos de trabajar, de construir todos los días con los vecinos, pero acá es evidente que hay un tema cultural, más allá de que no lo quieran ver", añadió.

Después, dijo que él "no comparte" con el director que el problema de los residuos sea un "problema de la intendencia", sino que en verdad es un tema "cultural".

"Cuando pasamos por determinados lugares y vemos a algún vecino tirando la basura y por ahí la rompe y miramos la volqueta y por ahí está vacía. ¿Entonces cuál es el problema? ¿Es un problema de que no se levanta la basura o es un problema de que el vecino no quiere colaborar?", se preguntó.

"¿O es parte de ese formato que se está operando? De tratar de que la Intendencia, todo lo que hace, está todo mal. Porque lo que vemos es eso. El hablar continuamente y decir que todo lo que se hace está todo mal, pero hace 35 años la tienen adentro. Hace 35 años que estamos acá", continuó.

Estas últimas palabras despertaron nuevamente las críticas de la oposición y el llamado al orden en la sesión. "Me están pidiendo que lo llame al orden, lo llamo al orden, y me están corrigiendo. O sea", apuntó el presidente de la Junta, Gonzalo Sánchez contra la oposición.

Finalizada la oratoria de Milano, se llamó a un cuarto intermedio. Tras este, el edil frenteamplista pidió "disculpas" y reconoció que en sus dichos "faltó al reglamento".

En redes sociales, el edil del Partido Nacional, Gabriel Cunha, se refirió al tema, señaló que el político de izquierda lo "invitó a pelear" y catalogó el episodio de "vergonzoso".

"Al no poder defender una gestión de 36 años que no ha logrado solucionar el problema, usa este nivel argumental", dijo y adjuntó un video de las declaraciones de Milano.

"Para colmo de males, al reclamarle la ordinariez, ¡me invitó a pelear! De todos modos, lo esperé afuera para hablar y no apareció. En fin, una muestra más de la soberbia del Frente. Vergonzoso", cerró.