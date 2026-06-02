Mundial 2026: Giorgian de Arrascaeta será el segundo jugador en utilizar la 10 de la selección uruguaya en tres mundiales, igualando a un histórico de la celeste

Este martes la selección uruguaya presentó los números de camisetas que utilizarán sus 26 futbolistas en el Mundial 2026 , con la principal novedad del cambio de Federico Valverde del dorsal 15 al 8. El anuncio también incluye un récord: Giorgian de Arrascaeta se convertirá en el jugador de la selección con más mundiales portando la casaca número 10 , hito que compartirá con un histórico de la celeste.

El jugador del Flamengo será el 10 del combinado uruguayo por tercer mundial consecutivo , luego de heredar ese número de Diego Forlán para la copa de Rusia 2018 y mantener tal dorsal en Qatar 2022.

Giorgian lleva cuatro partidos disputados en mundiales . En Rusia jugó dos encuentros : fue titular en el debut ante Egipto (victoria 1-0) e ingresó desde el banco en la victoria 3-0 ante Rusia , ambos partidos de la fase de grupos.

Para Qatar llegó entre algodones y se perdió el empate 0-0 ante Corea . En la segunda fecha entró desde el banco en la derrota 2-0 ante Portugal y luego anotó los dos goles de la victoria ante Ghana , que no le bastaron a Uruguay para clasificar a octavos de final.

La selección uruguaya de Marcelo Bielsa confirmó los números de camisetas que utilizarán sus 26 futbolistas en el Mundial 2026: Federico Valverde cambió su dorsal

Giorgian de Arrascaeta llega al límite para el Mundial 2026: qué dijo Marcelo Bielsa sobre la presencia en el debut en la selección uruguaya ante Arabia Saudita

000-32xm26d-jpg..webp Giorgian De Arrascaeta festeja su gol con Luis Suárez en la victoria de Uruguay contra Ghana por el Mundial Qatar 2022 KHALED DESOUKI / AFP

Al utilizar la 10 en una tercera Copa del Mundo, a la que también llegará en duda desde lo físico por la fractura de clavícula que sufrió en abril (Marcelo Bielsa adelantó que podrá volver a entrenar de forma normal tres días antes del debut contra Arabia Saudita), De Arrascaeta igualará el récord de Pedro Virgilio Rocha.

Rocha, histórico centrocampista que ganó tres copas Libertadores y dos intercontinentales con Peñarol, utilizó la camiseta número 10 de la selección uruguaya (con la que ganó una Copa América en 1967) en los mundiales de Chile 1962, Inglaterra 1966 y Alemania Federal 1974.

Hasta la llegada de la generación de Sudáfrica 2010, Rocha era el único futbolista que había representado a Uruguay en cuatro copas del Mundo (luego Diego Godín, Edinson Cavani, Luis Suárez y Martín Cáceres lo igualaron). Sin embargo, en el Mundial de México 1970 Rocha utilizó el dorsal 8, mientras que el 10 fue portado por Ildo Maneiro.

Un-futbolista-en-su-juventud Pedro Virgilio Rocha con la camiseta de la selección uruguaya

Pedro Virgilio representó a la selección uruguaya en 10 partidos mundialistas, con dos partidos en 1962, cuatro en 1966, uno en 1970 (se desgarró en el debut ante Israel) y tres en 1974. Anotó un gol, en la victoria 2-1 ante Francia por la fase de grupos del Mundial de Inglaterra.

El récord que sí mantiene en solitario Rocha es el de ser el portador más joven de la 10 celeste en una Copa del Mundo: tenía solo 19 años y medio cuando usó esa camiseta en el Mundial de 1962.

Así fue el gol de Pedro Rocha ante Francia en Inglaterra 1966:

Embed - França 1 x 2 Uruguay 1966

Los jugadores de la selección uruguaya que utilizaron la camiseta número 10 en los mundiales

1950*- Juan Alberto Schiaffino (4 partidos, 3 goles)

1954- Juan Alberto Schiaffino (5 partidos, 2 goles)

1962- Pedro Virgilio Rocha (2 partidos, sin goles)

1966- Pedro Virgilio Rocha (4 partidos, un gol)

1970- Ildo Maneiro (6 partidos, un gol)

1974- Pedro Virgilio Rocha (3 partidos, sin goles)

1986- Enzo Francescoli (4 partidos, un gol)

1990- Rubén Paz (3 partidos, sin goles)

2002- Fabián O'Neill (no jugó)

2010- Diego Forlán (7 partidos, 5 goles)

2014- Diego Forlán (2 partidos, sin goles)

2018- Giorgian de Arrascaeta (2 partidos, sin goles)

2022- Giorgian de Arrascaeta (2 partidos, 2 goles)

2026- Giorgian de Arrascaeta

*Los números en las camisetas comenzaron a utilizarse en el Mundial de Brasil 1950.