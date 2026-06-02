Cómo es el sendero al Glaciar Vinciguerra: la excursión de alta montaña donde fue hallada sin vida una turista uruguaya

Una excursión al Glaciar Vinciguerra , en cercanías de la ciudad argentina de Ushuaia , terminó en tragedia luego de que se confirmara que una turista uruguaya de 25 años y un guía de montaña fallecieron durante un trekking en uno de los circuitos de alta montaña más exigentes de la región.

Sus cuerpos fueron localizados durante la madrugada de este martes por la Comisión de Auxilio de Ushuaia , que trabajó junto con la Policía provincial en un operativo desarrollado en condiciones climáticas adversas y en una zona de difícil acceso.

Tragedia en Argentina: murió una turista uruguaya de 25 años durante una excursión en un glaciar de Tierra del Fuego

Las víctimas fueron identificadas como Abril Melina Marino Pereira , oriunda de Uruguay , y Emiliano Feida , guía de montaña de alrededor de 40 años. Ambos habían partido el lunes hacia el glaciar ubicado al norte de la ciudad y eran intensamente buscados luego de que no regresaran de la excursión en el horario previsto.

"Cuando una persona no llega en el horario previsto o no se tienen noticias sobre su paradero, se solicita a los familiares que realicen una denuncia de paradero. En estos casos, la Policía activa a la Comisión de Auxilio", explicó el director de Defensa Civil municipal e integrante de la Comisión de Auxilio, Cristian Álvarez, en diálogo con el medio local Radio Fueguina.

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Ubicado dentro de la Reserva Hídrica Provincial Vinciguerra y Valle del Arroyo Chico, el recorrido atrae a cientos de visitantes cada año por sus paisajes de montaña, lagunas de origen glaciar y formaciones de hielo. Sin embargo, especialistas y autoridades advierten que se trata de un sendero que requiere preparación física, equipamiento adecuado y experiencia en ambientes agrestes.

Cómo es el trekking al Glaciar Vinciguerra: dificultad alta y gran exigencia física

El sendero hacia el Glaciar Vinciguerra tiene una extensión aproximada de entre 12 y 14 kilómetros entre ida y vuelta, dependiendo del punto de partida. El recorrido atraviesa bosques, turbales, sectores de barro, arroyos y pendientes pronunciadas antes de llegar a la Laguna de los Témpanos y al glaciar.

Las guías de senderismo y operadores turísticos de Ushuaia suelen catalogarlo como una excursión de dificultad media-alta a alta debido al desnivel acumulado, las condiciones climáticas cambiantes y el terreno irregular. Además, durante buena parte del año pueden encontrarse sectores con nieve, hielo y superficies resbaladizas.

Por ese motivo, se recomienda realizar la caminata con calzado de trekking impermeable, ropa adecuada para bajas temperaturas y, en determinadas épocas, equipamiento específico para desplazarse sobre nieve o hielo. También es habitual que los visitantes contraten guías habilitados para realizar la actividad de forma más segura.

"El riesgo era bastante alto. Se comenzó con los trabajos y se estuvo operando hasta las 5 de la mañana. Luego se suspendieron las tareas y se retomaron a las 6. Ahora se están realizando las tareas para extraer los cuerpos", señaló Álvarez.

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Uno de los principales atractivos de la zona son las cuevas de hielo que se forman en el frente del glaciar. Sin embargo, el ingreso a estas estructuras se encuentra prohibido debido al riesgo de derrumbes y colapsos.

La medida fue establecida por las autoridades de Tierra del Fuego tras informes técnicos que detectaron un proceso activo de derretimiento, con cavidades internas, filtraciones de agua y cambios permanentes en la estructura del hielo. Según los especialistas, estas condiciones pueden provocar desprendimientos repentinos incluso cuando no existen señales visibles de peligro.

La prohibición rige durante todo el año y alcanza tanto a turistas como a residentes.