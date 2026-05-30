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Precio de los combustibles: el gobierno definió subas para la nafta y el gasoil, pero mantuvo el valor del supergás

La ministra de Industria había adelantado en la tarde de este viernes que algunos combustibles podrían subir y otros no

30 de mayo de 2026 17:53 hs
Surtidor de combustibles en estación de servicio. Archivo

Surtidor de combustibles en estación de servicio. Archivo

Leonardo Carreño

El Poder Ejecutivo anunció los nuevos precios de los combustibles que regirán a partir de las 00:00 del próximo lunes 1° de junio.

La nafta Súper 95 pasará a costar $ 93,36 por litro, hoy está en $ 88,03.

El gasoil 50S pasará a costar $61,76 por litro, cuando hoy está en $ 57,72.

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Y el supergás, que está a $ 101,26 el kilogramo, quedó con el mismo precio.

En la previa a que el Poder Ejecutivo determinara los nuevos precios, la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (Ursea) había indicado que la nafta Súper 95 debía subir $ 5,33 por litro (6,05%) y pasar de $ 88,03 a $ 93,36. Esto era considerando el precio de referencia, los impuestos, el factor de ajuste y otros componentes, como fletes y bonificaciones.

En el caso del gasoil 50-S, pese a la baja internacional del mes, la necesidad de eliminar el rezago acumulado implicaba un ajuste de $ 12,89 por litro (+22,33%), si se quisiera alcanzar la paridad técnica total. Así, para cubrir la brecha que Ancap venía absorbiendo, este producto debía pasar, según los datos de Ursea, de los $ 57,72 vigentes a $ 70,61 como precio máximo de venta al público. Sin embargo, el gasoil aumentó menos de lo previsto.

En las dos últimas decisiones —abril y mayo—, el gobierno había también optado por aumentar los combustibles en menor medida de lo que indicaba la metodología de Precio de Paridad de Importación (PPI), buscando amortiguar el impacto sobre la actividad económica. Eso implica que los precios locales están desfasados y Ancap viene resignando ingresos.

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