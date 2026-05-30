Así capturaron a "El Kane" en su "búnker" en San Carlos: Ministerio del Interior difundió un video del operativo

La Policía de Maldonado detuvo el viernes a Ricardo Pérez, más conocido como " El Kane" de San Carlos , considerado uno de los narcotraficantes más importantes de la ciudad. Para este sábado está prevista la audiencia del delincuente, que ya cuenta con diez antecedentes penales.

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El Ministerio del Interior difundió imágenes de la captura de El Kane en su residencia, la cual fue definida como un "búnker" por las autoridades. En el operativo se incautó droga , además de armas que estaban enterradas en la propiedad.

Las autoridades incautaron armas de grueso calibre , municiones y aproximadamente tres kilos y medio de cocaína de máxima pureza. Entre el armamento incautado se encuentran un rifle calibre 223 similar a un AR-15, pistolas Glock 9 milímetros, revólveres de distintos calibres, rifles , escopetas de trombón y una importante cantidad de cartuchería . El fiscal del caso, Jorge Vaz , calificó al armamento como "de guerra" .

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Detuvieron a "El Kane" en su "búnker" de San Carlos: encontraron cocaína y "armas de guerra" enterradas

Además del arsenal, fueron incautados dos vehículos utilizados por el detenido .

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El jefe de Policía de Maldondo, Víctor Trezza, contó en rueda de prensa que para encontrar parte del armamento enterrado en distintos sectores del predio fue necesario solicitar al municipio una máquina retroexcavadora.

En cuanto a la droga, la Policía estimó que los 3,5 kilos de cocaína tendrían un valor cercano a los US$ 24.000 dólares en el mercado ilegal.

Trezza destacó en conferencia de prensa que San Carlos continúa siendo uno de los principales focos de atención en materia de seguridad. "Aunque algunos delitos bajaron casi un 50 %, siempre queda latente la actividad del narcotráfico y cuando aparecen estos hechos tenemos que dar respuesta", afirmó.

Incautación de armas de El Kane Incautación de armas de El Kane Foto: Ministerio del Interior

Las armas serán examinadas por parte de la Policía Científica para determinar si fueron utilizadas en otros delitos, por otra parte "El Kane" permanece a disposición de Fiscalía mientras avanzan las investigaciones.