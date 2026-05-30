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Qué significa que una persona tenga muchas plantas en su casa, según la psicología

Diversos estudios advierten por una relación con rasgos de personalidad, necesidades emocionales y hábitos vinculados al bienestar.

30 de mayo de 2026 15:33 hs
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Las plantas dejaron de ser un simple elemento decorativo para transformarse en parte del estilo de vida de millones de personas. Pero, ¿qué revela la psicología sobre quienes llenan sus hogares de macetas, jardines interiores y especies de todo tipo?

Diversos estudios sostienen que la presencia de plantas puede estar relacionada con rasgos de personalidad, necesidades emocionales y hábitos vinculados al bienestar.

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¿Qué significa que una persona tenga muchas plantas en casa?

¿Qué significa que una persona tenga muchas plantas en casa?

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¿Qué significa que una persona tenga muchas plantas en casa?

Una investigación publicada en la revista Journal of Health Psychology, titulada "La jardinería promueve la recuperación neuroendocrina y afectiva tras el estrés", concluyó que la jardinería ayuda a disminuir los niveles de cortisol, conocida como la hormona del estrés, además de favorecer la recuperación del estado de ánimo tras situaciones tensionantes.

Otra pesquisa difundida en BMC Psychology, "Promover la salud en adultos: los beneficios neurofisiológicos de regar las plantas y realizar tareas mentales en entornos diseñados", encontró que actividades tan simples como regar plantas pueden generar relajación física y mental. Los autores señalaron que este tipo de prácticas contribuyen a mejorar la sensación de bienestar y promover emociones positivas.

¿Qué rasgos suelen compartir quienes tienen muchas plantas, según la psicología?

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¿Qué significa que una persona tenga muchas plantas en casa?

¿Qué significa que una persona tenga muchas plantas en casa?

La psicología no establece que exista un único perfil para quienes acumulan plantas en casa. Sin embargo, algunos estudios publicado en Psychology Today relacionan esta afición con personas que valoran el orden, el cuidado de los espacios y las actividades que requieren compromiso a largo plazo.

También se observó una mayor tendencia a buscar ambientes confortables y personalizados. Las plantas suelen utilizarse para crear espacios más acogedores, mejorar la percepción estética del hogar y generar una sensación de cercanía con la naturaleza.

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