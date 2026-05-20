La Real Academia Española (RAE) dio a conocer la lista de los errores ortográficos más frecuentes entre los hispanohablantes .

La nómina liderada por el uso de un término capaz de adoptar el rol de sustantivo, secuencia devenida de una preposición y de conjunción causal, cuenta con una fórmula lo suficientemente solvente para despejar cualquier tipo de incógnita al momento de querer acudir a su empleo.

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La duda suele aparecer de manera constante en consultas realizadas a la institución lingüística y también en redes sociales, donde usuarios reconocen que se trata de una de las confusiones más habituales al momento de escribir.

¿Cuál es el error ortográfico más común, según la RAE?

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Según la RAE, los errores ortográficos más frecuentes entre los hispanohablantes tiene que ver con el uso de “porque”, “por qué”, “porqué” y “por que”. Aunque suenan igual, cada una de estas formas cumple una función distinta dentro de una oración y escribirlas mal puede cambiar por completo el sentido de una frase.

¿Cómo usar los 4 tipos de porque?

La RAE explica que “porque”, escrito junto y sin tilde, funciona como una conjunción causal. Se utiliza para explicar el motivo de algo. Un ejemplo correcto sería: “No fui porque estaba enfermo”. También puede emplearse en respuestas, como “Porque no tenía tiempo”.

En cambio, “por qué”, separado y con tilde, se usa en preguntas directas o indirectas. Por ejemplo: “¿Por qué llegaste tarde?” o “No entiendo por qué se fue”. La tilde aparece porque “qué” funciona como pronombre interrogativo.

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Otra de las formas que más genera confusión es “porqué”, junto y con tilde. En este caso se trata de un sustantivo y significa “motivo” o “razón”. La propia RAE recomienda identificarlo porque suele ir acompañado de un artículo. Un ejemplo sería: “Nunca explicó el porqué de su decisión”.

Por último aparece “por que”, separado y sin tilde, una construcción menos frecuente que suele utilizarse cuando la preposición “por” va seguida del pronombre relativo “que”. Un caso posible es: “La razón por que protestaron era válida”.

¿Cuáles son los otros errores frecuentes en español?

La RAE también advirtió sobre otras faltas habituales, como confundir “a ver” con “haber”, escribir incorrectamente “echo” y “hecho” o usar mayúsculas en meses y días de la semana. Además, el mal uso de tildes y los errores con prefijos como “ex” aparecen entre las consultas más repetidas.

La recomendación de la organización internacional es simple: ante cualquier duda, consultar el diccionario oficial o las guías ortográficas actualizadas. La institución incluso cuenta con una sección específica de consultas lingüísticas en su sitio oficial www.rae.es