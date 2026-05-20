Adiós al "pum pum pum" en el Velódromo: tras quejas de vecinos, la carpa para conciertos de rock y fiestas de electrónica se muda a otro punto de la ciudad

"Los vecinos no podemos dormir en toda la noche. Estamos hablando de música techno, de un pum pum pum". La declaración de una vecina del Parque Batlle a Telemundo en agosto de 2025 quejándose por las fiestas electrónicas en el Velódromo se volvió meme. Un DJ lo mezcló con una base de electrónica y el video tuvo más de 2 millones de reproducciones.

Lo cierto es que, este año, la vecina no va a tener problemas para dormir.

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Luego de dos años en que se transformó en uno de los principales escenarios para conciertos y fiestas masivas en Montevideo , el Velódromo del Parque Batlle tendrá una “nueva imagen” en este 2026.

La Intendencia de Montevideo decidió que este año el lugar tenga una “vocación deportiva, recreativa y cultural, algo que en cierta manera estaba un poco relegada”, contó a El Observador el director de la asesoría de Desarrollo Municipal de la IM, Claudio Visillac.

En 2024 y 2025 en el medio de la pista de ciclismo se había instalado una carpa con capacidad para 5.000 personas que casi todos los fines de semana de invierno y primavera tenía actividad. El año pasado, por ejemplo, recibió decenas de bandas de rock, como Las Pastillas del Abuelo, Buitres, Don Osvaldo, El Peyote Asesino, Divididos, los Auténticos Decadentes y Trotsky Vengarán. También se presentaron varios festivales como Sonorama y Buena Vibra y fiestas de electrónica y cumbia.

Velódromo Municipal Joaquín Ormando

“En 2026 no va a estar la carpa. Puede haber arrendamientos puntuales para espectáculos puntuales, capaz que alguna apuesta infantil en vacaciones de invierno, puede haber algún arrendamiento de algún recital, algo vinculado al deporte, como por ejemplo con la final de la Copa Libertadores que se va a disputar en el Centenario”, adelantó Visillac. El único concierto que ya está marcado es el de No Te Va Gustar el 12 de diciembre.

¿Y los shows? Un espacio similar -que incluso conserva el nombre, Sitio- se instalará en el Parque Roosevelt, donde años atrás funcionaba Landia. Este martes se anunció el primer espectáculo del año en ese lugar: Adam Beyer, un DJ sueco de música electrónica que se presentará el 19 de junio.

Visillac indicó que la no renovación del contrato con la productora que explotaba el espacio llega en respuesta a las quejas de los vecinos de la zona.

“Tenemos que mirar con equilibrio todas las dimensiones. Entendemos lo importante que es la vida nocturna para cientos de jóvenes que tienen que tener lugares para disfrutar. Pero cuando entra en conflicto con el derecho al descanso, uno tiene que mirar todas las dimensiones. Los vecinos de Parque Batlle se movilizaron, nos hicieron llegar su parecer y entendimos que era el momento de darle al Velódromo otro lugar en la consideración ciudadana”, dijo.

El nuevo rumbo

Visillac enfatizó que el Velódromo está en "un proceso de revitalización de su estructura interna". "Es importante que se revierta esa percepción ciudadana de deterioro que tenía", indicó.

Velódromo Municipal Joaquín Ormando

Miguel Sejas, coordinador ejecutivo del Velódromo, contó que este miércoles se habilitará la pista de ciclismo para la práctica federada y amateur, luego de tres semanas de obras para reparar cuatro paños -unos 200 metros cuadrados- que estaban especialmente afectados por el paso de camiones.

Además, adelantó que se prevé rehabilitar el salón que se utilizaba como alojamiento para hospedar a deportistas amateurs del interior del país.

Velódromo Municipal Joaquín Ormando

El próximo sábado se realizará Velódromo Abierto, una convocatoria para vecinos de la zona para explicar los objetivos de la administración con este punto de la ciudad y escuchar propuestas para sumar a la grilla de actividades.

El Velódromo ya aloja actividades para personas mayores, grupos de scouts y se prevé incorporar softball, deporte que practican, principalmente, inmigrantes dominicanos, cubanos y venezolanos.