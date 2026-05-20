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El mensaje de Orsi a la fiscal de Corte sobre que "los intereses político-partidarios no interfieran" en la Justicia

En su discurso en Las Piedras, el presidente habló sobre cuidar la "saludable independencia de la administración de justicia”; fuentes del Ejecutivo dijeron a El Observador que fue una referencia a Ferrero tras el traslado del fiscal Machado

20 de mayo de 2026 5:00 hs
Mónica Ferrero y Yamandú Orsi en la conmemoración de 208 años de Aniversario de la Armada Nacional.&nbsp;&nbsp;

Mónica Ferrero y Yamandú Orsi en la conmemoración de 208 años de Aniversario de la Armada Nacional.  

Foto: Diego Lafalche / FocoUy

Contrario a la tradición de cada 18 de mayo en Las Piedras, Yamandú Orsi decidió pararse él mismo a los pies del Obelisco para brindar un discurso que suele ser reservado a ministros de Estado y al intendente de turno. Golpeado por las encuestas, el presidente optó por defender el rumbo de su gobierno y anunció medidas sociales de cara a la Rendición de Cuentas.

En un discurso de 12 minutos escrito para la ocasión, el mandatario aprovechó para pasar un mensaje a la fiscal de Corte, Mónica Ferrero, según confirmaron fuentes de Torre Ejecutiva a El Observador.

Orsi no la nombró explícitamente, pero habló sobre las influencias políticas en la justicia en horas en que el oficialismo dirige su artillería contra Ferrero por haber resuelto el traslado del fiscal Alejandro Machado, quien estaba al mando de causas sensibles para la oposición como el caso Cardama y la destrucción de documentos públicos que involucra al gobierno pasado.

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Orsi sostuvo que lucharán “por mantener la imprescindible separación de poderes que garantiza la solidez republicana” y por la “vigilancia permanente de los espacios de poder que residen en cada ámbito”. El presidente recalcó en este sentido que apostarán al Parlamento como el “ámbito de debate republicano por excelencia”.

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En un mensaje dirigido hacia los últimos movimientos de Ferrero, según aseguraron las fuentes, el mandatario dijo que lo harán “haciendo política”, pero “cuidando a la vez que los intereses político-partidarios no interfieran en la saludable independencia de la administración de justicia”.

La fiscal de Corte accedió a una solicitud de Machado de ser trasladado y destinó a la Fiscalía de Delitos Económicos a Diego Pérez, a menudo resistido en el Frente Amplio por haber encabezado causas que comprometieron a jerarcas de esas filas, como la investigación por el caso Bengoa en la Intendencia de Montevideo –por la que quiso imputar a Mariano Arana– y su intención de condenar al exdirector frenteamplista de la Ursec, Nicolás Cendoya.

Tras el traslado de Machado, que pasará a desempeñarse a la fiscalía de Cibercrimen, legisladores del oficialismo –y en particular del MPP – pusieron en tela de juicio la intencionalidad de Ferrero en su decisión.

El exsenador Charles Carrera, ante la noticia de que la fiscal Sandra Fleitas pedirá su condena, refirió a que tenía lugar “el mismo día” en el que Ferrero hizo los movimientos “para blindar a Lacalle Pou con los casos Cardama y Marset”.

Por su parte, el senador Daniel Caggiani escribió en redes que “es raro que se cambie, sin justificación alguna, al fiscal que tiene a cargo las investigaciones de los principales casos sobre irregularidades e ilicitudes del gobierno anterior”.

En un capítulo de su discurso dedicado a la “vocación republicana” del gobierno, Orsi añadió que sus ministros “concurrirán al Parlamento todas las veces que se considere conveniente, sin importar la reiteración ni la frecuencia de los llamados”.

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