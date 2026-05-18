"Descenso de aprobación entre sus propios votantes": Orsi registra 46% de desaprobación y 29% de aprobación, según Factum

El presidente Yamandú Orsi registra una desaprobación de 46% y una aprobación de 29% , según la última encuesta de Factum divulgada este lunes en VTV Noticias.

La investigación se completa con 24% que no aprueba ni desaprueba la gestión del presidente y 1% que no contestó o no supo qué responder.

Carolina Cosse dijo que la caída en la aprobación de Orsi prende "una luz amarilla" y llamó a "hacer la autocrítica"

"Foto de saldo negativo": desaprobación de Orsi trepa a 48% y aprobación se ubica en 27%, según encuesta de Equipos

Los datos corresponden al segundo bimestre de 2026 y fueron recogidos entre el 18 de abril y el 5 de mayo , por lo que incluyen la polémica suscitada, por ejemplo, tras la visita al portaaviones de Estados Unidos.

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Aprueba 29%

Desaprueba 46%

Ni aprueba ni desaprueba 24%

No sabe no contesta 1% pic.twitter.com/YbQgJMz8vh — VTV Noticias (@vtvnoticiasuy) May 18, 2026

Respecto al bimestre anterior, los datos de Factum muestran un deterioro en la aprobación de la gestión del mandatario, al igual que hizo días atrás el relevamiento de Equipos. En el bimestre anterior la desaprobación era de 41% (pasó a 46%) y la aprobación era de 37% (cayó a 29%). Los juicios intermedios pasaron de 21% a 24%.

Para Factum, este es el "nivel más bajo de aprobación" de Orsi desde que asumió. "No sólo registra niveles bajos de aprobación entre los votantes de oposición, si no que ha tenido un descenso de aprobación entre sus propios votantes, no es habitual que solo 6 de cada 10 votantes oficialistas aprueben la gestión", analizó la consultora.

Es que si se mide en términos de votos en octubre de 2024, entre los frenteamplistas la aprobación pasó de 72% a 59% entre el primer y el segundo bimestre de 2026.

Dentro de ese grupo de votantes oficialistas, los juicios intermedios crecieron de 18% a 28% y los negativos de 10% a 13%.

Entre los votantes de la coalición, en tanto, la desaprobación es marcada: 76% desaprobó la gestión para el segundo bimestre, solo 6% la aprobó y los juicios neutros se ubicaron en 17%.

"Las expectativas de los votantes, la coyuntura económica y la situación internacional, junto con las propias decisiones y mensajes del gobierno en estos temas, han ido mellando la percepción de la opinión pública sobre el desempeño del gobierno y la aprobación del presidente", sostiene Factum.

La encuesta se realizó entre el 18 de abril y el 5 de mayo de 2026 a un total de 900 personas por celular. El máximo margen de error para el total de la muestra y para la hipótesis más desfavorable (p.q=0,5) es de +/- 1,7% en el nivel de confianza de 1 sigma y de +/-3,3% en el de dos sigmas.