Sorpresa en Inglaterra: Pep Guardiola se va de Manchester City y mirá quién viene en su lugar

Después de una época legendaria, Pep Guardiola dejará de ser el técnico de Manchester City el próximo domingo cuando se despidan de la Premier League, en una noticia que tomó por sorpresa este lunes a los medios ingleses. Su reemplazante se maneja que será Enzo Maresca.

Pep pondrá final a su trayectoria en Inglaterra con un conjunto con el que hizo historia.

En cualquier caso, será el final a la época más gloriosa del club y también del propio Guardiola como entrenador.

La mejor noticia que recibió Marcelo Bielsa este lunes con la llegada del quinto futbolista de la selección uruguaya para el Mundial 2026

En ellas, obtuvo nada menos que 20 títulos: seis Premier League, cinco Copas de la Liga, tres FA Cup, tres Community Shields (la Supercopa Inglesa), una Champions League, una Supercopa de Europa y un Mundial de Clubes.

Este mismo año conquistó la Copa de la Liga y la FA Cup, y la Premier League, seguramente se le escape por muy poco con la gran temporada de Arsenal, que apunta para llevarse el título.

Su sustituto será Enzo Maresca. El italiano ya ha firmó su contrato y está trabajando en la planificación del plantel de la próxima temporada. Conoce el club y los métodos de trabajo, y por eso fue seleccionado por Hugo Viana, director deportivo, en la difícil misión de sustituir al mejor entrenador de la historia de Manchester City.

Maresca viene de hacer un buen papel en Chelsea (ganó Conference League y Mundial de Clubes), aunque fue despedido de manera sorprendente este mismo año por diferencias con la directiva.